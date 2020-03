GALÉRIA: Mi van a királynő táskájában?

Sok minden kiderült már II. Erzsébet retiküljeiről: például az, hogy jó néhány darabot tart az öltözőjében, nem vásárolja, hanem ajándékba kapja őket, a kedvenc feketét ahova csak lehet, magával viszi – fogadásra, sétára, bálba, kocsikázásra, fotózásra. Ha „menet közben” táskája a bal karján csüng, akkor minden oké, őfelsége jól érzi magát, ha azonban a táska a jobb kezében van, jelzi: lassan szeretne kikerülni az adott helyzetből. Nagy baj akkor van, ha a retikült leteszi maga mellé a földre egy bizonyos pózban – ez azt jelenti, a királynőt azonnal ki kell menteni.

Ezeket a „fontos” tudnivalókat is tartalmazza Alexander von Schönburg Amit már régen tudni akartak a királyokról című könyve. Érdekesek a sztorik, amelyek persze inkább csak afféle mendemondák. Nagy a gyanúm, hogy a retikülös történet többsége is csak Schönburg gróf találmánya. Így vagy úgy, de e nemes ember (aki egyébként Széchenyi István ükunokája és Gloria von Thurn und Taxis öccse) azt is tudni véli, mi rejtőzik a királynő kézitáskájában. Se pénz, se kulcs, se útlevél vagy személyazonossági igazolvány. Ilyen iratai nincsenek is a brit királynőnek. Mivel őfelsége kicsit babonás – írja könyvében az 50 éves gróf –, és hisz benne, hogy a gyerekeitől egykoron kapott kis csecsebecsék, kabalák szerencsét hoznak, egy-kettő mindig akad a táskájában. Van benne pár családi fénykép, cukorka, szemüveg és keresztrejtvény, továbbá egy töltőtoll és egy kis tükör. Most már csak az a kérdés, mit szólna mindehhez a királynő?

Alexander von Schönburg könyve megjelenése után azt írta, hogy II. Erzsébet sosem fogja tanulmányozni az említett művét, legalábbis nem olyan alaposan, mint a Racing Postot, a galoppversenyekről tájékoztató szaklapot.

A brit királyi család és különösen a királynő rajongói sokáig internetes fórumokon vitáztak és találgatták, mi mindent is rejthet a királynő táskája. Voltak, akik biztosra vették, hogy II. Erzsébet kutyakekszet is hordott magánál, amíg megvoltak a szeretett corgie kutyái, mások úgy vélték, a palota kulcsát rejti a retikülbe, és persze voltak durva beszólások is, amelyeket jobb lesz nem felemlegetni. Sokáig hallgatott a Buckingham-palota illetékes osztálya erről a témáról, ám végül engedett, és a kíváncsi alattvalóknak a következő információt adta: „Egy fésű, egy zsebkendő és egy rúzs van a királynő táskájában. Nem igaz, hogy nincs nála pénz, vasárnaponként egy bizonyos összeget tesz a táskájába, amelyet a templomi perselybe tesz.” Szóval semmi olyan személyes és gyakran felesleges dolgokat nem cipel, amelyek általában előfordulnak a hölgyek kézitáskájában.

Phil Dampier és Ashley Walton azonban más titkokat is megtudott, amelyekről a „What’s in The Queen’s Handbag: And other Royal Secrets” (Mi van a királynő kézitáskájában: És más királyi titkok) című könyvükben írnak. Ők is megerősítették, hogy természetesen nincs személyazonosító igazolványa, sem kulcsa, de állítólag van egy kis fémkampója, hogy ha úgy adódna, ne kelljen a kézitáskát a földre raknia. A királynő egyszerűen csak praktikus: a kampót az asztallapra akasztja, rá pedig a táskáját. A két szerző is megemlíti a szerencsehozó kabalákat, ezenkívül mindig van nála egy családi fénykép és néhány darab mentolos cukorka. A sminkdobozát is viszi magával, azzal a tükörrel, amelyet férje, Fülöp herceg ajándékozott neki még az esküvőjük napján.

Ki tudja, hogy ebből a sok mindenből mi az igazság? Valószínűleg sosem fogjuk megtudni, hiszen sosem lesz módunk rá belekukkantani a híres királynői táskába. Ám ha valaki nagyon vágyik arra, hogy olyan fenségesen érezze magát, mint Erzsébet a táskájával, vehet magának egy ilyen retikült. A brit uralkodó évek óta a Launer táskákat hordja, ez a kedvenc márkája, amely személyre szabja a királynőnek a modelleket. II. Erzsébet a megszokott daraboktól eltérően egy kicsit hosszabb fülű táskát szeret, hogy karjára tudja akasztani, és ne akadályozza őt semmiben. Kedvenc modellje a fekete Traviata. Kétezer euróért beszerezhető.