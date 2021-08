GALÉRIA: Branson luxushajója

Portsmouthe-ban kötött ki Richard Branson óceánjárója, a Scarlet Lady, amely mellett még a legendás Titanic is csak szegény rokonnak tűnne.

Sir Richard Branson (71) óriási „gőzöse” a szuper luxushajók flottájához tartozik, amelyek a Virgin Voyages zászlaja alatt hajóznak a tengereken és az óceánokon. Csaknem 4000 tengerészt képes „befogadni”, és hihetetlen felszereltségének köszönhetően valójában egy úszó várost alkot, ahol edzőtermek, bárok, szaunák, úszómedencék, fodrász, tetováló- vagy szépségszalon és még sok minden más található.

Bransonnak bizony van mivel dicsekednie. Pénzért könnyen megvehette volna a kapitányi rangot, az „űrhajós” címet azonban sokkal nehezebb megszerezni. Jeff Bezossal „megérintették” az űr szélét, és néhány percre átlépték a Föld légkörének képzelt határait, de amint hazatértek és pezsgőt bontottak, az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala tudatta, hogy nem illeti meg őket az űrhajós rang, egy ilyen kereskedelmi út kevés ahhoz. Bransonnak meg kell elégednie azzal a ténnyel, hogy valószínűleg örökre csak a tengerek és nem az univerzum ura lesz.

Ami pazar hajóflottáját illeti, a Scarlet Lady egyértelműen felülmúlja nővéreit, a Valiant Ladyt és a Resilient Ladyt. A belső teret világszerte elismert dizájnerek tervezték, és a fedélzetre sem lehet csupán azt mondani, hogy faparkettás.

A hajó alapvetően mindent igényt kielégít, és még egy kicsit többet is nyújt, például egy éjszakai szórakozóhelyet. Minden kabin rendkívül fényűző, és aki nagyon szeretné, a legfelső fedélzeten is kérhet elszállásolást, ám ezt az emeletet általában Branson számára rezerválják. Választhatunk egy különleges RockStar nevű kabint is, és ahogy a neve sugallja, úgy fognak bánni itt a vendéggel, mint egy rocksztárral.

Az ilyen luxusért természetesen sokat kell leperkálni: az abszolút legolcsóbb jegy 2 személyre három éjszakára körülbelül 1200 euró, de ilyen esetben a hajó el sem hagyja a kikötőt, és a legszerényebb kabinra kell számítani. Öt éjszaka egy teraszos kabinban körülbelül 1900 euróba kerül két személynek.

