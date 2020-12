Ezt tegye, ezt meg felejtse el! Így tartsa tisztán az telefonját!

Felmérések szerint naponta több mint 2500 alkalommal érintjük meg mobilunkat, ami óriási szám! A szinte állandó használat miatt a baktériumok és vírusok melegágya lehet a készülékünk, ezért szakértők azt javasolják, hogy a rendszeres mobiltisztítást is vegyük fel a mindennapi rutinok közé. A jó hír az, hogy ez nem bonyolult művelet és nem tart tovább pár percnél. A szenior telefongyártó, a Doro összeállított egy listát, amely megmutatja, mit tegyünk, és mit ne tegyünk telefonunkkal, ha alaposan és hatékonyan akarjuk fertőtleníteni azt.

Ezt tegyük

Tisztítás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont, és húzzuk ki az összes kábelt. Keressünk gyengéd, mégis hatékony megoldást a fertőtlenítéshez. Például: kifejezetten erre a célra gyártott fertőtlenítő törlőkendőt, vagy univerzális tisztító spray-t viracid hatással, vagy antibakteriális képernyőtisztító spray-t.

Mindig ellenőrizzük, hogy az adott permet valóban használható-e telefontisztításra, és a spray-t kizárólag egy mikroszálas törlőkendőre fújjuk és ne közvetlenül a telefonra.

Ha a telefonunkat pl. szilikon, műanyag vagy bőrtokkal védjük, ne felejtsük el ezeket sem fertőtleníteni!

A kisebb bemeneteknél használjunk fertőtlenítővel nedvesített fülpiszkálót, vagy fogpiszkálót, amelyekkel a kisebb szöszöket, piszkokat eltávolíthatjuk, és egyben tisztítjuk is.

Nagyobb befektetés, mint a törlőkendő, de ha megengedhetjük, érdemes beruházni egy univerzális sterilizáló dobozba, amely az UV-C LED technológiát alkalmazva pár perc alatt megöli a baktériumok, szennyeződések 99,99%-át. Bármilyen tárggyal biztonságosan használható, így telefonnal is.

Próbáljuk újragondolni telefonhasználati szokásainkat is. Sokszor visszük a fürdőszobába, mellékhelyiségbe magunkkal a telefont, de a szakértők szerint ez nem jó ötlet. Számos baktériumnak tesszük ki így a mobilt, amelyek alapesetben nem jutnának a felületére. Ha mégis ragaszkodunk szokásainkhoz, legalább töröljük le utána a telefont.

Ezt ne tegyük

Ne használjunk a mobiltelefonunk tisztításhoz kézfertőtlenítőt, ablaktisztítót, konyhai tisztítószert, sminklemosót. Összetételük könnyen károsíthatja a védőréteget, de akár komolyabb problémákat is okozhatnak a készülékben.

Ne használjunk nagyon agresszív tisztítószert sem, mert tönkreteheti a képernyő ujjlenyomat-ellenálló bevonatát és megkarcolhatja a külső üveget.

Ne permetezzünk semmilyen tisztítószert közvetlenül a telefonra! Puha, mikroszálas kendőre fújjuk az ajánlott szereket és azzal töröljük át a mobilt.

Ne fújjunk a billentyűzetek tisztításához használt sűrített levegőt a készülékre. A telefonunk kényes, ezért a nagy mennyiségű levegő befújása nagy károkat okozhat, például a mikrofonban.

Ne dörzsöljük a telefont súroló anyagokkal, a konyhai papírtörlőt is felejtsük most el. A papír nedvesen szétmállhat és még több apró törmelékkel terheljük a mobilt. Emellett mikrokarcolásokat is okozhatunk vele.

Ne tegyük folyó víz alá, még akkor sem, ha vízálló. Az áztatást pedig teljesen felejtsük el még ezeknél a készülékeknél is.

Lehetőség szerint hagyjuk „pihenni” telefonunkat, miközben tömegközlekedési eszközön utazunk. A mobilunk nem szeretne hívatlan bacilusokat, vírusokat gyűjteni a korlátokról és fogantyúkról, igaz?

(szl)