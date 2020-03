Ezek a legkelendőbb telefonok Szlovákiában

Továbbra is a Samsung készülékei a legnépszerűbbek. - Képarchívum

A hazai szolgáltatók a megszokottnál kicsit később hozták nyilvánosságra az eladási adatok alapján összeállított februári népszerűségi listát. A sorrendekből látható, hogy továbbra is a Samsung készülékek a legkelendőbbek, ám a listákon egyre gyakrabban bukkannak fel a Xiaomi, a Motorola és a Nokia modelljei is.

A hazai szolgáltatók a megszokottnál kicsit később hozták nyilvánosságra az eladási adatok alapján összeállított februári népszerűségi listát. A sorrendekből látható, hogy továbbra is a Samsung készülékek a legkelendőbbek, ám a listákon egyre gyakrabban bukkannak fel a Xiaomi, a Motorola és a Nokia modelljei is.

Az Orange ügyfelei körében a Samsung Galaxy A71-es modell volt a legnépszerűbb, a második helyen a Huawei P30 Lite végzett, míg a harmadik szintén egy Huawei modell, a Smart 2019-es elnevezésű. A további sorrend: 4. Samsung Galaxy A51; 5. Samsung Galaxy A40; 6. Huawei Nova 5T; 7. Samsung Galaxy A20e; 8. Apple iPhone 11 64 GB; 9. Huawei Y6 2019; 10. Apple iPhone 11 128 GB. A Telekom listáján is egy Samsung áll az első helyen, ez a Galaxy A51es modell, a második a Huawei Y6S, a harmadik pedig a Samsung Galaxy A71. A további sorrend: 4. Huawei P Smart 2019; 5. Samsung Galaxy A20e; 6. Samsung Galaxy A40; 7. Samsung Galaxy A10; 8. Samsung Galaxy A70; 9. Motorola One Macro; 10. Nokia 3310.

Az O2 első tízes listája a legizgalmasabb, legszínesebb, már az első két helyezett is meglepetés, hiszen ez nem más, mint a Motorola Moto E6 Plus és a Xiaomi Redmi Note 8 Pro, a harmadik pedig a Huawei Nova 5T. A további sorrend: 4. Huawei P30 Lite; 5. Xiaomi Redmi Note 8T; 6. Samsung Galaxy A40; 7. Xiaomi Redmi 8; 8. Motorola One Vision; 9. Honor 8S; 10. Apple iPhone XS 64 GB.

(szl)