Ezek voltak a legnépszerűbb okostelefonok júliusban

A három szlovákiai mobilszolgáltató nyilvánosságra hozta, mely okostelefonok voltak a legnépszerűbbek július hónapban. Az eladási adatok alapján összeállított sorrendből látszik, hogy újra a Huawei és Samsung készülékei voltak a legnépszerűbbek, de az első tízbe egyegy alkalommal az Apple, a Motorola és az Alcatel telefonja is beférkőzött.

Az Orange ügyfelei júliusban a legtöbbet a Huawei P30 Lite modellből vásároltak, a második helyen a Samsung Galaxy A40-es modell végzett, míg a dobogó harmadik helyét egy újabb Huawei, az Y6 2019-es modell szerezte meg. A további sorrend: 4. Samsung Galaxy A50; 5. Huawei P30; 6. Huawei P Smart 2019; 7. Samsung Galaxy A20e; 8. Samsung Galaxy S10; 9. Apple iPhone Xr (64GB); 10. Huawei P30 Pro.

A Telekomnál is egy Huawei vitte el az első pozíciót júliusban, ezúttal a P Smart 2019-es modell győzedelmeskedett, a második hely a Samsung Galaxy A20e modellé, míg a harmadik a Samsung Galaxy A50 lett. A további sorrend: 4. Huawei P30 Lite; 5. Samsung Galaxy A40; 6. Huawei Y6 2019; 7. Huawei Mate 20 Lite; 8. Samsung Galaxy J6+; 9. Samsung Galaxy S10; 10. Alcatel 1X 2019.

Ahogy az első két szolgáltatónál, úgy az O2-nél is egy Huawei telefonja lett a legnépszerűbb, ezúttal a P30 Lite lett az első, a második helyen a Samsung Galaxy A20e végzett, míg a harmadik a Samsung Galaxy A40 lett. A további sorrend: 4. Xiaomi Redmi Note 7; 5. Motorola One Lite; 6. Samsung Galaxy A50; 7.Motorola One Vision; 8. Samsung Galaxy A70; 9. Huawei Y5 2019; 10. Honor 8S.