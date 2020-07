Elpártoltak a Huawei telefonoktól a szlovákiaiak

A kínai gyártó lejtmenete már korábban elkezdődött, a Huawei készülékei ugyanis már nem tartalmazzák a Google szolgáltatásait, ezt pedig nem díjazzák a hazai vásárlók. Ezért fordulhat elő, hogy bár még a tízes listán szerepel néhány régebbi Google-szolgáltatásokat tartalmazó készülék, az új, Google-mentes modellek közül egy sem tudott bekerülni a legjobb tízbe. Helyette egyre több fogy egy másik kínai gyártó, a Xiaomi modelljeiből, olyannyira, hogy a Telekomnál és az O2-nél is a Xiaomi Redmi Note 8T lett a legkelendőbb készülék. A listákon továbbra is számos pozíciót foglal el a Samsung, de az Apple közelmúltban bemutatott, 500 euró alatti áron kapható iPhone SE 2020 modellje is megtalálható rajta. A népszerűségi listán még egyegy modellel felbukkan a Motorola és a Nokia is.

Támogassa az ujszo.com-ot Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek. Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk. Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük. Támogatom