Elad, vesz a Bazošon? Vigyázat, csalók lepték el a piacteret!

Sokan próbálunk megszabadulni a feleslegessé vált, megunt dolgainktól, általában az első, amit ilyenkor meglépünk, hogy a terméket meghirdetjük a legnagyobb szlovák online piactéren. Sok olyan hirdető is megjelenik a portálon, akik csak mostanság kezdték használni az internetet, így a biztonsági szabályokkal sincsenek tisztában. Vagy éppen annyira örülnek a „vevőknek”, hogy örömükben elfeledkeznek arról, hogy az internet hemzseg a bűnözőktől, és elég némi figyelmetlenség, és máris sok száz, vagy akár ezer eurója is bánhatja.

Pont erre a rétegre és erre az oldalra összpontosít egy csaló banda, amely az alábbi módszert alkalmazza: előbb WhatsApp-üzenetben érdeklődnek, hogy megvan-e még a kínált termék, ha az eladó igennel válaszol, akkor jelzik, hogy ők megvennék a hirdetett árut, és azonnal fizetnének is. Ez követően a hirdetőnek egy hamis linket küldenek (ezen – hogy hihetőbb legyen az érdeklődés, és bizalmat keltsen az eladóban – a szlovák posta és a Bazoš.sk logója is szerepel), ha erre rákattint, akkor itt „kell” megadni az adatokat, valamint a bankkártya számát. A link arról is tájékoztatja az eladót, hogy a vevő már meg is rendelte a szállítást egy futárcégnél. Ám ahhoz, hogy valaki pénzt tudjon utalni, nem kell semmiképpen sem megadni a bankkártya adatait, ehhez elegendő, ha elküldi az IBAN-számát. Ezzel a módszerrel ugyanis a csalók megszerzik a bankkártya adatait, és azokkal azonnal visszaélve akár teljes mértékben lemeríthetik a rajta található összeget – figyelmeztet a rendőrség a Hoaxok és csalások Facebook-oldalán.

Ha valaki ilyennel találkozik, és még meg is adta a kártya adatait, azonnal lépjen kapcsolatba a kártyakibocsájtó bankjával, hogy az zárolja a kártyát – tanácsolja a rendőrség. Korábban is voltak ilyen és ehhez hasonló adathalász próbálkozások, olyan linkeket, e-maileket küldtek, amelyben valamilyen megbízható intézmény (pl. bank) logója is szerepel, hogy ezzel az emberekben bizalmat szerezzenek, és megadják a kért adatokat. Több száz csaló e-shop is van a szlovák interneten, ám a mostani attól veszélyesebb, hogy egy meglévő, népszerű oldalon gyűjti az áldozatokat. A legfontosabb tanulság, hogy mindig legyünk nagyon óvatosak, ha internetes felületen kérik a bankkártyaadatokat, és csak akkor adjuk meg azt (pl. vásárlásnál), ha teljes mértékben biztosak vagyunk abban, hogy megbízható e-boltban vásárolunk, és adataink és pénzünk nem kerül az online bűnözőkhöz.