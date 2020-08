Egyre többen váltanak szolgáltatót

A számhordozásnak köszönhetően úgy válthatunk mobilszolgáltatót, hogy közben a telefonszámunkat is magunkkal vihetjük – így előfordulhat, hogy aki 0905-ös számot használ, már nem az Orange, hanem pl. a Telekom hálózatát használja. Korábban csak úgy lehetett szolgáltatót váltani, hogy az ügyfél elvesztette a telefonszámát, és újat kapott. A hazai szolgáltatók gyakran kampányt is folytatnak, hogy mind több ügyfelet csábítsanak át a konkurenciától. Előfordult, hogy 150 eurót adtak az új ügyfélnek, sőt, az sem volt ritka, hogy az is megkapta ezt ez összeget, aki segített a szolgáltatóváltásban. Ennek meg is van az oka, hiszen a piac már több mint telítődött, új ügyfelet már szinte lehetetlen szerezni, így csak a részesedési tortát lehet újraosztani – vagyis a konkurencia ügyfelei közül elhalászni az elégedetleneket vagy azokat, akik olcsóbb, jobb szolgáltatást szeretnének.

Az Orange immár második negyedéve pluszban zárta a versenyt, több mint 1220 ügyféllel gazdagodott. A legtöbben az O2-ből érkeztek, a Telekomba és a 4ka-hoz többen távoztak, mint amennyit sikerült onnan megszerezni. A Telekomnál is pozitív lett a mérleg, több ügyfél érkezett, mint amennyi távozott, a legtöbben itt is az O2-től érkeztek, igaz, szinte azonos számban jöttek az Orange-tól is. A legnagyobb veszteséget az O2 könyvelte el, több mint 8 ezren távoztak, a legtöbben az Orange-hoz, a Telekomhoz csak feleannyian. Ahogy az lenni szokott, a számhordozás legnagyobb nyertese a legfiatalabb szolgáltató, a 4ka, több mint 5200-zal bővül a tábora.