Egy kötözni való bolond, aki zseni volt

„Mert az élet immár elbeszélhetetlen sorsként, inkább csak, mint ismeretlen kimenetelű és értelmű eseménysor, és talán összefüggéstelen is néha néhol” – jut eszembe Borbély Szilárd Akár Akárki című drámájának prológusa. Az autisztikus vonásokat mutató, életében jobbára meg nem értett, csak részben elismert Ligabue már nem élhette meg, hogy Sergio Negri, munkásságának szakavatott ismerője és karrierjének három korszakra tagolója (1927–39; 1939–52; 1952–62) megrendezze a trieszti kiállítás előtti legteljesebb retrospektív tárlatot. Mindennek azonban idestova ötven éve.

Önarcképek, állatok és motorok

Hagyom partneremet szabadon kószálni a vörös és szürke színű falakkal szegélyezett terekben. Elindítom az Alligator Wine című dalt, a dilis Screamin’ Jay Hawkins megszállott: „Ah ah ah aaaaaaaah! / Take the blood out of an alligator / Take the left eye of a fish, yeah / Take the skin off of a frog, yeah / And mix it up in a dish / Add a cup of grease swamp water / And then countin’ one to nine / Spit over your left shoulder / And you got alligator wine (Ah ah ah ah aaaaaaaaaah! / Nyerd ki a vért egy aligátorból / Vedd ki egy hal bal szemét, igen / Nyúzd le a béka bőrét, igen / És keverd össze egy tálban / Adj hozzá egy csésze zsíros mocsári vizet / És aztán számolj egytől kilencig / Köpd át a bal válladon / És már el is készült az aligátorborod).”

Tökéletes indítás, gondolom az Önarckép motorbiciklivel, festőállvánnyal és tájképpel című, dátum nélküli festmény előtt. Téglalap alakú, aranykeretes kép egy nagyobb, míves aranykeretbe zárva: Ligabue – buggyos nadrágban, elnyűtt, már-már térdig érő csizmában, fehér munkásingben és barna mellényben – kutyaportrét fest a szabadban, zöldellő-sárgálló fák alatt, mellette rozsdaszín motor, a háttérben folyó, gőzhajóval, a távolban egy kis templommal. Átlagos szerkezet, tiszta kompozíció: centrális figura az előtérben, egy kevés hangulati elem a háttérben. Akármelyik Ligabue-kép előtt cövekelek le, valamennyit (talán a legkorábbiakat leszámítva) hasonló, élénk színvilág jellemez – jobbára a zöld, a barna, a sárga és a kobaltkék dominál.