Drága a telefonálás, netezés Szlovákiában

Az Európai Bizottság legfrissebb felmérésében arra kereste a választ, hogy az unió országaiban mennyibe kerül a mobiltelefonálás és a mobilinternet, mennyit fizetnek az állampolgárok a szolgáltatóknak a csomagokért. Az EB egy, korábban az OECD által meghatározott csomag (melyben 300 percnyi hívás, 80 darab SMS, és 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeret található) alapján vizsgálta az egyes szolgáltatók ajánlatait, és ez alapján négy kategóriába sorolta az országokat.

A legdrágább csoportba került Szlovákia, hazánkon kívül még a csehek, a görögök és a portugálok is nagyon sokat fizetnek a vizsgált csomagért. A legkevesebbet az azonos csomagért az észtek, a románok, a lengyelek, az olaszok és az osztrákok fizetnek.

Az uniós átlag 17,39 euró, ehhez képest a 300 perc, 80 SMS és az 1GBnyi adatért hazánkban 33 eurót is meghaladó összeget fizetünk, ezzel nemcsak a legdrágább országok közé tartozunk, de az EU tagállamai között a szlovákiai mobilszolgáltatók ügyfelei fizetik a legtöbbet, csaknem a dupláját az uniós átlagnak. A magas árakat nemcsak az EB igazolta, de egy másik felmérés is erre jutott – a Cable kutatásában az országokat rangsorolta az mobilos adatcsomagok ára alapján. Szlovákia itt is rosszul végzett, hiszen csupán a 121. szerezte meg, ami azt is jelenti, hogy az adatforgalmazás, vagyis a mobilinternet nemcsak a csehek és a lengyelek számára olcsóbb, de a jobb életszínvonalon élő dánok, olaszok, osztrákok, finnek és svédek is sokkal kevesebbet fizetnek a mobilinternetért.

A „Választani akarok” (Chcem si vyberať) nevű kezdeményezés képviselői szerint azért olyan drága hazánkban a mobiltelefonálás és a mobilinternet, mivel az EU legtöbb országával ellentétben Szlovákiában nincsenek valódi alternatív szolgáltatók, amelyek a többi operátor hálózatát használva teljes körű szolgáltatást biztosítanának az ügyfeleknek, ezzel pedig csökkennének az árak.