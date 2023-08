VIDEÓ: Az esküvői beszéde során buktatta le hűtlen feleségét a vőlegény

Egy olaszországi esküvő során a milliomos vőlegény ünnepi beszéde közben leplezte le hűtlen feleségét – az esetről videó is készült, amire másfél hét alatt közel 75 ezerszer kattintottak.

„Meg akarom adni Cristinának a szabadságot, hogy szerethessen. Pontosabban, hogy egy másik embert szeressen; egy neves ügyvédet, akit nyilvánvalóan jobban szeret, mint engem” – mondja a videóban a 64 éves vőlegény.

A bankárként dolgozó férfi egy levelet is felolvasott, melyet menyasszonyának címzett: „Kedves Cristina, tudom, hogy mennyire nagyon szerelmes vagy belé lelkileg és testileg is. És tudom, hogy előtte egy másik ismerősöddel is volt kapcsolatod” – állt az üzenetben. A vőlegény közben leleplező képernyőfotókat mutogatott.

„Ne higgyétek azt, hogy bármennyire is tetszik nekem, hogy felszarvazottnak tűnök előttetek. Cristina annyira jó a saját igazsága elmondásában, hogy nem hagyhattam, hogy egyedül mesélje el, miért ér véget ma este a közös életünk” – tette hozzá a férfi.

A vőlegény végül arra biztatta az újdonsült feleséget, hogy a nászútjukra az emlegetett másik férfival menjen el.

Azóta a menyasszony is reagált az esetre: „Amikor elkezdett beszélni, azt hittem, hogy csak viccel. Aztán megkövültem. Ez egy irtózatosan erőszakos cselekedet volt” – mondta.