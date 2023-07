Kevin Spacey-t felmentették a szexuális zaklatás vádja alól Londonban

A BBC News szerdai híradása szerint az esküdtszék a négy angliai esethez kapcsolódó kilenc vádpont közül egyikben sem találta bűnösnek az amerikai színészt.

Spacey, aki szerdán ünnepelte 64. születésnapját, könnyekkel a szemében köszönte meg az esküdteknek a döntést.

A southwarki bíróságon csaknem négy héten át tartott a per, amelyben több tanút is meghallhattak, köztük magát Kevin Spacey-t, valamint – a védelem tanújaként – Sir Elton Johnt is, aki videókapcsolaton keresztül, Monacóból válaszolt a kérdésekre.

Az ügyben a színészt azzal vádolták, hogy három férfinak agresszívan megragadta az ágyékát, egy férfin pedig szexuális aktust végzett, miközben az aludt.

Az Amerikai szépségből és a Kártyavár című sorozatból ismert színész, aki 2004 és 2015 között a londoni Old Vic színház művészeti vezetője volt, tagadta a vádakat, azokat „őrültségnek”, „hátbatámadásnak” nevezte.

Az ítélethirdetést követően az ügyészség azt közölte, hogy tiszteletben tartja a bíróság döntését.