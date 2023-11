Bukás után

Ráadásul Robert Fico választási győzelme, illetve az új kormány és koalíció láttán indokoltan fölmerülhet, hogy szabad/lehet-e még nálunk hinni a toleráns, nyitott jogállamban és versenyképes társadalomban, hiszen demokrata kormányzat nélkül összeomlik a demokrácia jogrendje. Mert jelenleg úgy tűnik: a Smert győzelemre segítők (ide értve a hazai magyarok tekintélyes számú, Ficóra szavazóit is!) máig nem tudatosítják, hogy az összes liberális érték nem politikai, hanem kulturális jelentőségű erény. Rigó Konráddal, a májusban alakult „Híd 2023” alelnökével beszélgettünk.

Az előre hozott parlamenti választáson indult mindhárom pártunk szeptember 30-ai bukása mit üzen a szlovákiai magyar társadalomnak?

Azt, hogy az a nemes próbálkozás, amibe a 2020-as első fiaskó után a pártegyesítés jóakaratú szándékával közösen belevágtunk, az csődbe ment. Egyben azt mutatja, hogy végül és mindent egybevetve nem a helyes stratégiát választottuk. Ezért én nem tartozom azok közé, akik pártjaink újabb botlásáért most a médiát meg a közvélemény-kutatókat hibáztatják. Önmagunkat, a Hídat nézve pedig az elhibázott stratégia követésének ténye persze ránk is vonatkozik. Ennek az eltévesztett törekvésnek köszönhető, hogy a végeredmény a maga összességében így sikeredett.

Mindenesetre mindhárom pártirodában, legalábbis a kívülálló ember szemével, csönd honol és dologtalanság. Mondjuk, a választók előtt sem eltussolt önvizsgálat helyett. Pártjaink politikai gyászba estek?

Én arról tudok szólni, ami nálunk történik. Boncolgatjuk a történteket, és ezekből a megbeszélésekből kitűnik, hogy látjuk is, tudjuk is: a választáson elért eredmény kudarc. És az is igaz, hogy az embereknek többnyire egy kis idő kell, amíg egy balsiker után újra összeszedik magukat. Ez most amúgy sem a kapkodás ideje, mert Robert Fico stabilnak tűnő kabinetje hosszabb időre kíván berendezkedni. Akár nyolc-tíz évre is…

Az elfogultabbak szerint a mi elcsendesült pártjainkban csak erőgyűjtés zajlik az újabb egymásnak feszüléshez!

Azt hiszem, kár így gondolkodni, még ha a választás utáni csalódás nagy is. Viszont ez utóbbi a pőre valóság. Ahogy az is, hogy az igazán széles sávon mozgó gyűjtőpárt 2021 őszén létrehozott eredeti modellje a Szövetségben sajnos kútba esett. Ettől kezdve pedig egyértelműen nem egymás felé vezető utakon járunk, hanem egymás mellettieken. De egyáltalán nem kötelező, hogy ennek az egymásnak feszülés legyen a vége.

Egy lelkiismeretes politikusnak mennyire nehéz szembenéznie a gyászos valósággal?

A balsikerrel szembesülni sohasem könnyű. Aki őszinte politikus, az egy rossz elhatározásáért vagy egy csapnivaló eredményért sohasem hibáztathat mást, csakis saját magát. A választás kimenetelét is be kell látni, a tényeket reálisan kell nézni és tudni kell lenyelni a kudarcot. Adott esetben akár átadni másvalakinek a stafétabotot. Vagy alapjaitól kezdve újragondolni az egész politizálási szándékot.