Sokan már lecserélték a téli gumikat, mire visszatért a hideg

Sokan lecserélték a téli autógumikat nyáriakra, miután pár hete úgy tűnt, megérkezett a tavaszi időjárás. Mostanában azonban éjszakánként fagypont alá süllyed a hőmérséklet, néhány helyen még hó is esett, ami potenciális jegesedési veszélyt jelent.



A hideg idő várhatóan még néhány napig tart, majd fokozatos felmelegedés következik. Néhány autós azonban nem tudja, mit tegyen. A nyári gumikat akkor kell feltenni, amikor a külső hőmérséklet hosszú ideig nem csökken 7ºC alá (ideális esetben még éjszaka sem). A tényleges átállás azonban függ például attól is, hogy Ön hol él és hol közlekedik.



Ha az előrejelzés havazást jósol, és már nyári gumik vannak az autóján, inkább ne induljon útnak, ezzel a bírságokat és az esetleges baleseteket is elkerülheti.



A nyári gumiabroncsok még teljesen száraz út esetén sem teljesítenek olyan jól a hidegben, mint a téli abroncsok, mivel az állaguk, azaz az anyaguk keményebbé válik. Még tisztának számító úton is akár 20 százalékkal meghosszabbodhat a féktávolság. A nyári gumiabroncsok anyaguk miatt a kanyarokban is kevésbé „tapadnak”.



Amikor visszatér a melegebb hőmérséklet, mindenképpen váltson vissza nyári gumiabroncsokra. Bár a téli gumiabroncsokkal nyáron nem olyan veszélyes vezetni, mint télen a nyári gumikkal, a téli gumiabroncsoknak a magasabb hőmérséklet miatt romlik az állapotuk és gyorsabban elhasználódnak.