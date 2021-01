Átverés lehet az internetes könnyű munka, pénzszerzés

A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik általában tudtukon kívül segítenek az illegálisan szerzett pénzek tisztára mosásában. A G DATA arra figyelmeztet, hogy ne dőljünk be a könnyű pénzkeresés ígéretének!

Egy decemberben tartott összehangolt razzián az Europol munkatársai 26 országban 422 embert tartóztattak le, és összesen több mint 4 ezer pénzöszvért és pénzöszvérmenedzsert azonosítottak. A pénzügyi intézmények támogatásával megszervezett rendőrségi akció másik eredménye, hogy közel 5 ezer pénzmosási kezdeményezést is megakadályoztak, amelyek együttesen 33,5 millió eurós kárt okoztak volna. Az Europol december elején kiadott sajtóközleménye szerint egyébként ez a hatodik alkalom, hogy hasonló razziát tartottak.

Ki a pénzöszvér?

Az angolul money mule-nak hívott személy a könnyű pénz ígéretének bedőlő ember, akit egy bűnöző hamis álláshirdetéssel vagy megtévesztéssel szervez be. A beszervezést végző csaló gyakran pénzügyi szakmában jártasnak állítja be magát, például virtuális pénzplatformok képviselőjének. A pénzöszvér feladata egyszerű: bankszámlájára pénzt fogad, általában nagy összegeket, majd ezeket továbbutalja, és nyilván mindezért jutalékot kap. Eközben viszont a bűnözők illegális tevékenységéből származó pénzét mossa tisztára, és maga is bűncselekményt követ el.

A pénzöszvéreket tipikusan közvetlenül e-mailben vagy közösségi oldalakon elhelyezett hamis álláshirdetésekkel keresik meg, és célzottan a pénzszűkében lévő diákokat vagy a semmit sem sejtő nyugdíjasokat célozzák meg. Azonban gyakori az is, hogy az úgynevezett romantikus csalás áldozatait veszik rá a pénzek mozgatására.

A romantikus csalás forgatókönyve szerint a bűnözők először egy hamis közösségi profilt hoznak létre, például egy megözvegyült, jó képű középkorú férfiét. Majd ennek nevében flörtölni kezdenek a közösségi oldalakon, és behálózzák a naiv, tipikusan idősebb célszemélyeket, akik érzelmileg is kötődnek hozzájuk. Az FBI becslése szerint a romantikus csalások áldozatainak csaknem egyharmadát használták pénzöszvérnek.

Sokan vállalnák

Nagyon sokan könnyű pénzt és így lehetőséget látnak a dologban, és szívesen vállalnák ezt a munkakört – derül ki az ING Bank Romániában végzett felméréséből. A megkérdezettek 39 százaléka kész lenne pénzöszvérré válni, és akár hozzáférést adna másoknak bankszámlái és személyes adatai használatára.

Ne dőljünk be!

Mindezek kapcsán a G DATA arra figyelmeztet, hogy ne dőljünk be az olyan ajánlatoknak, amelyek könnyű pénzkereseti lehetőséget ígérnek azért cserébe, hogy pénzt fogadjunk a bankszámlánkon, majd azt más számlákra utaljuk tovább. Fontos a megbízható vírusvédelem használata is, mivel a vírusirtó szoftver képes kiszűrni az adathalász oldalakat és leveleket.

(szl)