Ahogy még sohasem látta Vilmos herceget

A 35 éves Vilmos herceg végleg feladta a kopaszodással való küzdelmet.

Egy londoni gyerekkórház meglátogatása során mutatkozott először a nyilvánosság előtt szinte teljesen tar fejjel, mindössze egy milliméteres hajjal. Felesége, Katalin hercegnő udvari fodrásza kopasztotta meg a brit koronaherceget, a szó átvitt értelmében is, hiszen a hajvágás 180 fontba került, holott bizonyára nem kellett sokat bíbelődni Vilmos egyre ritkuló frizurájával.

A The Sun brit napilap emléketetett, Vilmos felmenői közül többen is küszködtek már a hajhullással, de a királyi családban még senki sem nyiratkozott teljesen kopaszra, inkább a ritkás, hosszú hajtincsekkel próbáltak bűvészkedni – pontosabban nem ők, hanem a fodrászaik. Ilyen például Vilmos nagybátyja, Edward herceg és a királynő férje, Fülöp is.