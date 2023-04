Aggasztó, mire használják a bűnözők a ChatGPT-t

Az Europol figyelmeztetést adott ki, ugyanis sajnos a bűnözők is élnek az új AI-lehetőségekkel, így a ChatGPT-t és az egyéb fejlesztéseket adathasználatra, tévinformációk terjesztésére és kiberbűnözés elősegítésére használják fel.

Az AI-őrület folyamatosan veti fel a jogi és etikai aggályokat, legyen szó arról, hogy írók, ügyvédek munkáját veszi el, autókba költözik, valakinek a felesége lesz, felelőtlen befektetéseket hoz, emberek helyett fejleszt, ír és rajzol videójátékot, csinál prezentációt, ír e-mailt, megfigyeli a tömegeket, szabadalmi jogokat birtokol, lemásolja a hangunkat, videókat gyárt, írogat a közösségi médiába. A Microsoft mindenbe AI-t épít, a riválisai pedig hasonlóan tesznek minden termékkel és szolgáltatással, az egész tech-szektorban általános a trend. Az Europol szerint ahogy fejlődnek a nagy nyelvi modellek, az AI-rendszerekkel úgy élnek vissza a bűnözők, ez pedig elég sötét jövőképet vetít előre. A szakemberek szerint ezentúl mesteri szintre fejlesztik a bűnözők az adathalászatot, teljesen valódinak látszó szövegekkel és nyelvtannal – hiszen bármilyen nyelvi mintát, stílust átvehetnek bármilyen embertől vagy csoporttól, hála az AI-nak.

Mivel a rendszerek a hitelesnek látszó szöveget nagy mennyiségben és nagyon gyorsan ontják magukból, ezért ideálisak a propagandához és a tévinformációs célokhoz is. Mindezt úgy lehet igen meggyőzően elérni ezekkel az eszközökkel, konkrét témákat, célokat megfogalmazva, hogy alig kell ezért erőfeszítéseket tenni. Az Europol szerint ráadásul már azok a bűnözők is tudnak majd kártékony kódokat írni, akiknek közel semmilyen technikai tudásuk nincs – a ChatGPT és társai ezt is megoldják.

(IT Café)