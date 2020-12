Adventi kalendárium: Megegyezni a Jézuskával

A karácsonyt viszont nagyon szeretem, számomra ez a legszebb ünnep. Ez az év egyetlen időszaka, amikor egy kicsit tényleg vissza tudok venni a tempóból. Sok ajándékot készítek mindig, mert nagyon szeretek adni. Immár tizedik éve, hogy Tomi Kid „megegyezikˮ a Jézuskával, és több családot is meglátogat: olyan családokon próbálok segíteni minden évben, akik nem engedhetik meg maguknak az ajándékozást. Ilyenkor a legközelebbi barátaimmal útra kelek és meglátogatjuk őket.

Odahaza is a Jézuskára bízzuk az ajándékozást: fiam, Krisztián már kilencéves, de még levelet írunk a Jézuskának, próbáljuk őt abban a hitben tartani, hogy ő hozza az ajándékokat. Persze ahogy múlik az idő, ez egyre nehezebb, hiszen az iskolában már több gyerek mondogatja, hogy a Jézuska nem létezik. Én még szocis gyerek vagyok, kiskoromban más volt a karácsony. Például emlékszem, amikor gyerek voltam, mindig jött egy bácsi a fényképezőgépével, leült elé a család, és ő lefotózott minket. Ma ez csak egy kattintás a mobilon, és el van intézve.

A karácsonyi ételeket nagyon szeretem, édesanyám mindig süt dióskarikát és készít káposztát, míg a feleségem a halat és a többi húsételt készíti el. Túlzás nélkül állíthatom, hogy ilyenkor nem csak a hűtőnk, hanem az egész spájz tele van ennivalóval.

Az élő karácsonyfa híve vagyok, nagyon szeretem az illatát. A feleségem, Dominika inkább a műfára voksolt a környezetvédelem jegyében, így végül Krisztián döntött, aki azt mondta, ne bántsuk a természetet. Így lett az idén műkarácsonyfánk. Egyébként a taksonyi akadémián is áll már egy fa, igyekszem oda is karácsonyi hangulatot varázsolni. Ott már járt a Mikulás is, hogy megörvendeztesse a gyerekeket. Kicsit furcsa, hogy a korlátozások miatt még ezt is kihívás volt megszervezni, de hát mit lehet tenni.

Igazán élvezem az évnek ezt az időszakát. Mindig nagyon jó érzés együtt lenni, jókat enni, különösen élvezem a karácsonyfa és a házunk feldíszítését.

Kovács Tamás (Tomi Kid),

korábbi profi bokszoló, a Szlovák Ökölvívó-szövetség elnöke