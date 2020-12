Adventi kalendárium: A káoszon túl

Talán kicsit mi is félünk, másokat féltünk. De kitartunk, mert hisszük és tudjuk, hogy a sötétséget mindig felváltja a világosság, ami mindennap új reményt ad és felkészít minket a következő kihívásokra. A mi fényünk most az advent, a felkészülés ideje megváltónk születésére. Fogalmazhatnánk úgy is – a kialakult helyzetre való tekintettel –, hogy ez az időszak egy újabb kapaszkodó a „győzelem” felé vezető úton. Lehetne ez az idő a dolgaink helyrehozatalának az ideje, amikor még inkább odafigyelünk a számunkra legfontosabbakra, a szeretteinkre, a családunkra. A jelenlegi várakozási idő most különösen erős üzenettel bír: óvjuk meg a legelementárisabb egységet, vagyis a szeretteinket, mert az élet és halál közötti egyensúly nagyon törékeny. Lássunk túl a káoszon, óvjuk meg szeretteinket, és bízzunk a jó rendíthetetlen erejében!

Mátyás Flórián,

a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház (UNLP) traumatológusa