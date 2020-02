A rászorulók szociális ösztöndíjat intézhetnek

Szlovákiában 10 évig kötelező iskolába járni. Az alapiskola 9 osztályos, elvégzése után a gyerekek valamilyen középiskolában folytatják a tanulmányaikat, és a legtöbben sikeresen be is fejezik. Noha nem kell tandíjat fizetni, és az alapiskolákban már az ebéd is ingyen van, főleg tanévkezdéskor, de év közben is számos kiadással kell számolni. Akinek alapiskolás korú gyermekei vannak, jobb esetben csak 50–100, esetenként azonban akár 500–600 eurónyi tanévkezdő tőkére van szüksége. A középiskolások még ennél is többe kerülhetnek, rájuk havonta kell több száz eurót költeni. Az alapiskola általában mindenkinek a lakhelyéhez közel van, nem biztos azonban, hogy megfelelő középiskolát is sikerül a szülővárosunkban, esetleg annak közelében találni. Így könnyen előfordulhat, hogy már a középiskolások közül is többen kollégiumban laknak, ezenkívül havonta szükség van buszbérletre, ebédjegyekre, időnként egy-egy könyvre – ez mind pénzbe kerül, a diákéletről nem is beszélve. A szegényebb családból származók számára kihívást, ugyanakkor stresszt is jelenthet, hogy a szűkös családi kasszából hogyan gazdálkodják ki a gyerekek tanulmányi költségeit. Az állam úgy próbál segíteni, hogy már a középiskolások is igényelhetnek ösztöndíjat.

Ki jogosult ösztöndíjra?

Két feltételt kell teljesíteni. Az egyik, hogy a család rossz szociális helyzetben van. Ez azt jelenti, hogy a család anyagi szükséghelyzetben van, és ezen a címen szociális segélyben részesül a szociális ügyi hivataltól, vagy hivatalosan ugyan nincs anyagi szükséghelyzetben (a hivatalban nem intézték el, hogy annak minősítsék), viszont a család előző évi összbevételének a tizenketted része nem lépi túl a létminimum aktuális összegét. A második feltétel, hogy az előző félév bizonyítványa alapján a tanulmányi átlag nem lehet rosszabb 3,5nél. Ebbe nem számítódnak bele a nem kötelező tantárgyakért kapott osztályzatok. Az előmenetel és magaviselet nagyon fontos szempont: a támogatást nem hagyhatják jóvá annak a tanulónak, akit feltételesen kizártak az iskolából, vagy az előző félévben a tanulmányi átlaga rosszabb volt 3,5-nél. Sőt, az igazgató leállíthatja a már jóváhagyott ösztöndíj folyósítását, ha a diák rendkívül súlyosan megsérti az adott intézmény belső házirendjét, jelentős mértékben romlott az átlaga, nem jár rendesen iskolába.

Hogyan kell intézni?

A támogatás egész évben, bármelyik hónapban elintézhető, de a kérvényt célszerű mindjárt szeptemberben benyújtani. A féléves bizonyítvány alapján a támogatás összegét és a jogosultságot felülbírálják, ami azt jelenti, hogy februárban a diáknak ismét elő kell terjesztenie az összes szükséges igazolást a család anyagi helyzetéről és a szükséghelyzetről. Intézkedni abban az iskolában kell, amelyikbe a gyerek jár, illetve szeptembertől fog járni.

A kitöltött kérvényhez csatolni kell a szociális ügyi hivatal igazolását arról, hogy az igénylő családja részesül az anyagi szükséghelyzetben levőknek nyújtott segélyben, vagy a család előző évi összbevételéről szóló igazolást, valamint egy igazolást az ugyanabban a háztartásban közösen elbírált személyek számáról. Vagy az eredeti iratokra, vagy az iskola igazgatója által hitelesített másolatokra van szükség.

A támogatás összege

A szociális ösztöndíj összege a mindenkori létminimum időszerű összegétől függ. Azt mindig július 1-jei dátummal szokták felülbírálni, és ha az változik, módosul számos állami támogatás, köztük az ösztöndíj nagysága is. Jelenleg a létminimum egy felnőtt személy esetében 210,20 euró, a közös háztartásban élő további felnőtt személy esetében 146,64 euró, egy eltartott gyermek esetében pedig 95,96 euró havonta. Ebből kiindulva a jó tanulók, vagyis az 1,0–2,5 átlagúak az eltartott gyermekre számított létminimum 50%-ának megfelelő támogatásban részesülhetnek, ami jelenleg 47,98 euró. A közepes tanulók (a 2,0–2,5 átlagúak) 33,59 eurót kaphatnak, ami a létminimum 35%-a. A gyengébb tanulóknak (a 2,5–3,5 átlagúaknak) pedig legfeljebb a létminimum 25%ának megfelelő ösztöndíjat, azaz 23,99 eurót hagyhatnak jóvá.

A támogatást mindig havonta fizetik ki, általában a hónap 20. és 30. napja között, a pontos dátumot minden iskola maga határozza meg. A pénzt a diák személyesen veszi át, ám ha a nyolcosztályos gimnáziumok alsó tagozatosai esetében fennáll a veszély, hogy a diák azonnal elszórná a pénzt, az összeget valamelyik szülőnek adják oda. Ha az ösztöndíjat nem veszik át a megadott időpontban, postai úton is elküldhetik, ám ez esetben levonják belőle a postaköltséget.