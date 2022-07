390 euróba is kerülhet 1GB-nyi net a nyaraláson!

Ma már annyira életünk részévé vált a mobiltelefon, de még inkább a mobilinternet, hogy a nyaraláson sem tudunk lemondani róla. Ha az EU-ban pihen, akkor nincs gond, hiszen az uniós roamingrendelet értelmében felár nélkül használhatjuk az otthoni előfizetésünket, ám más a helyzet, ha olyan országban nyaral, ahol nem érvényes ez a szabály. Ha nem figyelünk, akkor 1GB-ért akár 390 (!) eurót is fizethetünk!

Ma már annyira életünk részévé vált a mobiltelefon, de még inkább a mobilinternet, hogy a nyaraláson sem tudunk lemondani róla. Ha az EU-ban pihen, akkor nincs gond, hiszen az uniós roamingrendelet értelmében felár nélkül használhatjuk az otthoni előfizetésünket, ám más a helyzet, ha olyan országban nyaral, ahol nem érvényes ez a szabály. Ha nem figyelünk, akkor 1GB-ért akár 390 (!) eurót is fizethetünk!

A szlovákiai nyaralók gyakran utaznak az unión kívülre, például Törökországba, Tunéziába, Egyiptomba, vagy akár a távolabbi Thaiföldre, Amerikai Egyesült Államokba, ahol nem tanácsos használni az otthoni készüléket, mivel pár perc, és akár a repülőjegynél is magasabb számlát eredményezhet az adatforgalom. Ezért is tanácsos kikapcsolni az adatroamingot, ha olyan országba utazunk, ahol nem használhatjuk felár nélkül a hazai csomagunkat. Hiszen, ha a célállomáson bekapcsoljuk a készüléket, és befutnak az üzenetek, képekkel, akkor annak borsos ára lehet. Egyszer én is belefutottam ebbe a hibába, 15 másodperces aktív adatkapcsolat ára 50 euró volt…

Két megoldás közül választhatunk, ha ilyen, unión kívüli (illetve a rendelet hatálya alá eső Izland, Norvégia, Liechtenstein) országokba utazunk. Az egyik, hogy vásárolunk a szolgáltatótól egy roaming-adatcsomagot, a másik, hogy a helyszínen, egy ottani szolgáltató SIM-kártyáját vesszük meg. Nem kérdés, melyik a kedvezőbb. Arról nem is beszélve, hogy míg az első esetében 5–33 euróért legfeljebb 0,05–1GB-ot kapunk, a másik opciót választók 10 euróért akár 25GB-ot, sőt, néhány esetben korlátlan internetet is kaphatnak.

Ha megnézzük a hazai szolgáltatók roamingcsomagjait, akkor láthatjuk, hogy az minden, csak nem kedvező. Az Orange kínálatában van egy uniós csomag, ami Svájcban is érvényes, ez főleg azoknak jó, akik ebbe az országba utaznak, hiszen a többi országban érvényes a felár nélküli mobiltelefon és -internethasználat. A csomag ára 10 euró, ezért 0,98GBot kapunk. Fontos, hogy ha aktiváljuk valamelyik roamingcsomagot, akkor csökken az alapár, 0,39 euróra megabájtonként – az eredeti, 11,91 euró/1MB-ról. Így a zónába tartozó országokban 0,1GB-ért 39 eurót fizetnek az ügyfelek, 0,98GB pedig 390 euróba kerül… Van még két EN-n kívüli csomag, az egyikben 0,1GB adatkeret van, 9,90 euróért, a másikban pedig 0,49GB 29,90 euróért. A Telekomnál sem sokkal jobb a helyzet, igaz, ott több csomagból lehet választani, az első zónában (itt található Törökország, USA, Mexikó, Svájc is), 1GB adat 12 euró. A kettes zóna országaiban pedig ugyanez már 33 euróba kerül. A O2-nál csak egy csomag van, ebben csupán 50MB található 5 euróért, ez mindössze egyetlen napig érvényes (az itthoni időzóna szerint). Ha elfeledkezünk, és így elhasználunk 1GB-nyi adatkeretet, akkor 100 euróba fog kerülni. A 4ka nem kínál ilyen roamingcsomagokat.

A fenti árakból is jól látható, hogy nem érdemes a hazai szolgáltató kínálatával élni, annak ellenére sem, hogy az a kényelmesebb opció. De méregdrága, arról nem is beszélve, hogy folyamatosan azt figyelnénk, mennyi adat fogyott, beleférünk-e a keretbe. Sokkal olcsóbb, ha a helyszínen veszünk egy SIM-kártyát a helyi szolgáltatótól. Ennek ára országonként eltérő, de 10–15 euróért már kapunk ilyen adatcsomagot, néhol ezért már korlátlan hozzáférést adnak, van, ahol „csak” 10–25GB-ot. És van olyan opció is, hogy ha elfogy a csomagban foglalt mennyiség, akkor 1-2 euróért újabb gigabájtokat tudunk vásárolni. Ennél a megoldásnál egy fontos teendő van: vinni magunkkal egy modemet, amelyről megosztjuk az adatcsomagot, vagyis az internetet. Modemként egy kártyafüggetlen okostelefon a legjobb választás.