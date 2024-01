2024-ben még fontosabb az online védekezés

Újabb és újabb módszereket vetnek be a csalók, hogy megszerezzék személyes vagy épp banki adatainkat: 2023-ban főként nem létező csomagok vagy rendőrségi adategyeztetés miatt küldtek banki adatokat kérő SMS-eket, vagy épp az online piactéren árult holminkat szerették volna megvenni, de ehhez bankkártyaadatainkat kérték. A legkifinomultabb módszer az úgynevezett call centeres csalás volt, amikor a bűnözők banki ügyintézőnek adták ki magukat és azt ígérték, hogy „biztonságba” helyezik a számlánkon lévő pénzünket.

Egészen biztos, hogy 2024-ben újabb módszerekkel is szélesedik majd a csalások palettája, de az említettek is tovább fejlődhetnek, még hihetőbbé válhatnak. Van néhány olyan alapvető lépés, melyet, ha megteszünk, akkor bármilyen új átverést találnak is ki a bűnözők, jó eséllyel meg tudjuk védeni magunkat és az adatainkat.