Kisbabákat is gyilkolt szlovákiai egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosa

Štefan Svitek 1960. január 23-án született a Besztercebánya melletti Zólyombrézóban (Podbrezová). Már kisfiúként is az állatokkal való szex izgatta, később perverz hajlamai ellenére megnősült.



1987. október 30-ról 31-re virradó, végzetes éjszakán egy kocsmából tért haza, ahol egy kollégájával berúgott. Felesége, Mária tudta, hogy amikor visszatér, ismét agresszív lesz. Ezért bezárkózott a hálószobába a két lányával. A feldühödött férfi betörte az ajtót, és egy baltával 16 csapást mért a feleségére, utána a lányokat is meggyilkolta.

„Feldarabolta az összes holttestet, és többször közösült velük. Meztelenre vetkőztette a feleségét, baltával és késsel felnyitotta a mellkasát és a hasát. Levágta mindkét mellét, a beleit pedig szétszórta” - írja a criministika.eu honlap. „A férfi egy még életjeleket mutató magzatot is meggyilkolt, amelyet borotvapengével vágott fel. Ugyanígy járt el a két 4 és 6 éves lányával is, akiket szexuálisan zaklatott és kibelezett, miközben már halottak voltak.”



A lányok holttestét egy krumpliszsákba gyömöszölte. Végül egy régi házikóban bújt el, ahol le akarta vágni a heréit, ez azonban nem sikerült neki, végül akasztás mellett döntött, de ekkor sem járt sikerrel. Sorsát egy beismerő vallomás pecsételte meg.



A bíróság bűnösnek találta különösen brutális hármas gyilkosságban. Az átlag alatti IQ-val rendelkező bestiális gyilkost 1989. június 8-án felakasztották. Ez volt az utolsó halálos ítélet az egykori Csehszlovákiában.