Pankrátort választ Trump az oktatás élére

A leendő elnök által nyíltan utált és bezárásra szánt oktatási tárca várományosa a 76 éves Linda McMahon.

McMahon Trumphoz hasonlóan a tévés szórakoztatóiparban lett ismert, méghozzá előbb pankrátorként, majd a legnagyobb pankrátorszervezet, a World Wrestling Entertainment Inc. alapító tulajdonosaként és ügyvezető igazgatójaként.

A férje és a fia is pankrátorok voltak, volt olyan show, amikor egymással „verekedtek”. 2009-ben politikai pályára lépett republikánus színekben, de két szenátusi választáson is kikapott Connecticutban. Később trumpista lett, Trump első elnöksége alatt pedig két éven át ő volt az elnöki adminisztráció kisvállalkozásokért felelős vezetője. Bár franciatanári diplomája van, sosem tanított, az oktatásügyhöz annyi köze van, hogy 2009-től egy éven át tagja volt a Connecticut állam oktatási ügyeit irányító bizottságnak.

Trump másik, ennél is provokatívabb jelöltje Mehmet Oz, a Dr. Oz néven ismert tévés orvos.

Mehmet Oz amerikai–török kettős állampolgár. Sikeres szívsebészi karrierje után Oprah Winfrey révén tévé-sztár lett belőle, saját show-műsorokkal. Orvosszakmailag sűrűn kritizálták a műsorait az alternatív gyógyászat, a gyógyító erejűként bemutatott imák és kamunak bizonyult fogyasztószerek népszerűsítése miatt.

Például tévesen állította, hogy bizonyos étrend-kiegészítők megelőzik a rákot, és támogatott olyan fogyókúrás módszereket, amelyeket az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) veszélyesnek nyilvánított. Több alkalommal vonták kérdőre azért is, mert a Covid-járvány idején olyan gyógyszereket ajánlott, amiknek a hatékonysága nem volt bizonyított. 2022-ben ő volt az első muszlim jelölt, akit valamelyik nagy párt szenátusi helyért indított, de vereséget szenvedett demokrata ellenfelétől. Trump első ciklusa alatt az elnök tanácsadó testületének tagja volt. Trump most az egészségügyi minisztérium alá tartozó egészségbiztosító, a Centers for Medicare & Medicaid Services vezetőjének jelöli. Az oltásellenes Robert F. Kennedyvel együtt kéne gatyába ráznia az amerikai egészségügyet.

Egy befektetési cég vezetője, Howard Lutnick lesz Trump kereskedelmi miniszterjelöltje.

