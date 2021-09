Nem hívták meg az elnöki palotába – Külföldön villogott

Az exteniszező elől valószínűleg nem lenne menekvés, a pápának talán még egy liftbe is be kellett volna szállnia, hogy a szlovák sztár szelfit készíthessen vele. Egyesek szerint a meghívót a pápai találkozóra Dominika is legalább annyira megérdemelte volna, mint Kristína Tormová színésznő és Veronika Ostrihoňová, az RTVS műsorvezetője, akik az 500 meghívott vendég között az influenszereket képviselték. Végül is a volt teniszsztárt százezrek követik a hálón itthon és külföldön is. Cibulková például az oltás népszerűsítése érdekében (igaz, akaratlanul) többet tett Szlovákiában, mint az oltási lottó. De minthogy nem kapott meghívót, ezért Dominika inkább Prága felé vette az irányt. Cibulková szereti a divatot, annyira, hogy a cseh metropoliszban sokaknak leesett az álla a meglepetéstől, amikor meglátták. Egy bizonyos esztétikai klinikán rendezett partira a saját, privát Met Galáját álmodta meg. Az egykori sportolót nem érdekelte, hogy a szülés után pluszkilókkal küzd, és mint egy igazi divatmániás, hatalmas áldozatot hozott. Zuzana Kubíčková cseh divattervező extravagáns ruháját vette fel. A hálóból kreált modellt, amelyet még a professzionális modellek is félve öltenének magukra, Dominika, mint általában, széles mosollyal viselte.

Dominika Cibulková Zuzana Kubíčková cseh divattervező hálóból kreált modelljét vette fel… (Fotók: Dominika Cibulková/Instagram)

Prágában barátaival, Patrik Suši Veselý fodrász- és sminkmesterrel és Andrej Kusalík divatguruval szórakozott. Csak megjegyezzük: Csehországban a divatrendőrök általában rendkívül kegyetlenek, ezért izgatottan várjuk az ítéletet…

(Plus 7 dní)