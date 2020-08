Merkel: nem lehet tovább lazítani a járványügyi korlátozásokat Németországban

A kancellár Armin Laschet tartományi kormányfővel tartott tájékoztatóján rámutatott, hogy az utóbbi hetekben megduplázódott – az 1400 körüli szintre emelkedett – az új típusú koronavírussal fertőzöttek naponta regisztrált száma. Ezért a legnagyobb következetességgel be kell tartani és be is kell tartatni a higiéniai szabályokat, és nem lehet tovább lazítani a korlátozásokat – mondta Merkel.

Jelezte, hogy egyelőre nem tartja szükségesnek a megszüntetett korlátozások visszaállítását. Mint mondta, a fertőzöttek szűrésével és a fertőzési láncolatok feltárásával és megszakításával foglalkozó helyi egészségügyi hivatalok „még” ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet.

Laschet kiemelte: ha mégiscsak további szigorításokra lesz szükség, mindenképpen úgy kell eljárni, hogy ezek ne a gyermekeket és a közoktatási rendszert sújtsák.

