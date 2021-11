Megjelent az új koronavírus-variáns Európában

Az új variánst egy fiatal nőnél állapították meg, aki 11 nappal ezelőtt Egyiptomban járt, ahová Törökországon keresztül utazott. Az illető azonban nem tartózkodott azokban a dél-afrikai országokban, amelyeket jelenleg a B.1.1.529 gócpontjának tekintenek. A nőnek egyelőre enyhe influenzaszerű tünetei vannak – közölte a Guardian.

A pozitív esetet Marc Van Ranst virológus is megerősítette, aki szorosan együttműködik a belga közegészségügyi hivatallal.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).