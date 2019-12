Meghalt a Roxette énekesnője

Családja, férje és két gyermekük gyászolják. Gyászközleményében a család így fogalmaz: „mély szomorúsággal kell közölnünk, hogy az egyik legnagyobb és legszeretettebb művészük elment. Marie Fredriksson december 9-én reggel halt meg korábbi betegségének következményeként”.

A Roxette-tet Per Gesslevel alapították 1986-ban. Legismertebb slágereik az It Must Have Been Love, a Joyride, a Listen To Your Heart és a The Look. Look Sharp! című albumuk 26 országban vezette a slágerlistákat, 8 millió példány fogyott el belőle. A duó 2002-ben kénytelen volt leállni, de 2009-ben visszatért, 2016-ban pedig egy Pozsonyt is érintő európai turnén mutatta volna be tizedik albumát és ünnepelte volna 30 éves fennállását. Az énekesnő állapotának hirtelen romlása miatt azonban a koncertkörutat végül le kellett mondaniuk.