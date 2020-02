Megállt segíteni, majdnem elütötték - elugrott a teherautó elől, 23 métert zuhant

A 24 éves Jeremiah Cribb egy Rowan megyét átszelő autópályán haladt, amikor meglátott egy elakadt autót a belső sávban - írták a helyi lapok a szerda hajnalban történt balesetről.

Cribb elmondta, hogy megállt segíteni, kiszállt a kocsiból, de hirtelen észrevette, hogy egy nyerges vontató száguld feléjük, ezért átugrott a szalagkorláton, nehogy elüsse. Azt gondolta, hogy a két menetirányt elválasztó füves sávra érkezik, ehelyett azonban lezuhant a Yadkin-folyó hídjáról, egyenesen egy homokpadra, 23 méteres mélységbe.

Az egyik salisbury-i tűzoltó, Jacob Vodochodsky kötélen leereszkedett hozzá. Először azt hitte, Cribb lebénult, kiderült azonban, hogy lábra tud állni. Kicsit szédült és nehezen kapott levegőt, de magára tudta venni a hámot, amellyel biztonságosan felhúzták.

"Csodával határos az egész. Nem tudtuk volna elképzelni, hogy egy ekkora esés ilyen szerencsésen végződhet" - mondta el Nicholas Martin helyi tűzoltóparancsnok.

Cribbnek eltört három bordája és az egyik tüdeje is megsérült, néhány napig kórházban kell maradnia.

Delayed: 2:34am 2/19- SFD assisted @millersferry, @RowanCountyES EMS & Rescue Squad with a rescue assignment NB I-85, Yadkin River bridge. Crews extricated a patient 75' from the river bed sandbar. Extrication time was 45 minutes, patient transferred conscious w/ serious injuries pic.twitter.com/mEA8y5XxBW