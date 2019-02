Alsóhatáron csapott le a NAKA

A rendőrség a közösségi portálon csak azt közölte, hogy erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatban vetették be a NAKA egységét, a nap folyamán további tájékoztatást ígértek. A televízió úgy tudja, hogy reggel óta tart a rendőrségi akció a galántai járásbeli községben, tájékoztatásuk szerint letartóztatták Dora Ferenc polgármestert, egy másik faluban is házkutatást tartottak, ahol a polgármester fiára csaptak le a rendőrök. A NAKA nyomozója egy gyilkosság megrendelésével gyanúsítja a polgármestert. A megrendelést a Sátor-banda tagja végezte el még tíz éve. Januárban megtaláltak a meggyilkolt személy maradványait. A hírportál tájékoztatása szerint a polgármester fia a Sátor-banda tagja volt, és ő is megrendelhette egy gyilkosságot.

Hajnali négy körül érkeztek meg a kommandósok a mintegy négyszáz lakosú községbe. A helyiek egylőre nem tudják, hogy mi történik. Egyes vélemények szerint a polgármesterről korábban is sejthető volt, hogy kapcsolatban van az alvilággal.

Dora 1991-től vezeti a falut. A község honlapján olvasható tájékoztatás szerint a polgármester 2011-ben Tibor Mikuštól a megyei önkormányzat akkori elnökétől átvehette a Nagyszombat megye Emlékérmét. (tvnoviny.sk)