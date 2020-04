Leáll az elektromos autók támogatása, és beindul az autók gyártása a Kia zsolnai gyárában

A koronavírus-járvány miatt az állam átmenetileg szünetelteti az elektromos meghajtású autók vásárlásához nyújtott támogatások folyósítását – adta hírül a gazdasági tárca. Csaknem egy időben ezzel jelentette be a zsolnai Kia autógyártó, hogy már a jövő héttől beindítja a gyártását.

Pozsony | A koronavírus-járvány miatt az állam átmenetileg szünetelteti az elektromos meghajtású autók vásárlásához nyújtott támogatások folyósítását – adta hírül a gazdasági tárca. Csaknem egy időben ezzel jelentette be a zsolnai Kia autógyártó, hogy már a jövő héttől beindítja a gyártását.

A gazdasági tárca szerint az elektromos meghajtású autókra nyújtott állami támogatások szüneteltetése az eddig aláírt szerződéseket nem érinti.

Szünetelő támogatás

„Eddig több mint száz szerződést írtunk alá, és ezek kifizetése folyamatban van. Az eddig el nem fogadott kérvényeket fokozatosan kiértékeljük, a projekt azonban csak a járvány lecsengését követően folytatódhat. Ezzel párhuzamosan úgy döntöttünk, hogy az elektromos autók töltőállomásainak a támogatására tervezett második fordulót már nem hirdetjük meg” – áll a gazdasági tárca lapunknak is elküldött nyilatkozatában. A szaktárca szerint a támogatások felfüggesztése az autóipar jelenlegi problémáival magyarázható.

„A járvány miatt a nagy autógyártók is leállították a termelésüket, ami az elektromos autók piacán is érezteti a hatását. A támogatások odaítélésénél azonban alapfeltétel, hogy a szerződés aláírását követően legkésőbb 12 hónapon belül meg kell venni az autót, amivel a jelenlegi helyzetben gondok lehetnének”

– állítja Karol Galek, a gazdasági tárca államtitkára.

Az elektromos autók töltőállomásainak a támogatására a második fordulóban eredetileg 650 ezer eurót különítettek el, és a tervek szerint június 17-én indult volna a kérvények benyújtása, ennek azonban a tárca szerint már búcsút inthetünk. Az első fordulót egyébként tavaly júliusban hirdették meg az önkormányzatok számára, és akkor 71 települési önkormányzattal írták alá a támogatásról szóló szerződést.

Beindul a Kia

A gazdasági tárca bejelentésével szinte egy időben érkezett a hír, hogy a több mint 3800 embernek munkát adó zsolnai Kia Motors Slovakia április 6-ától, vagyis jövő hétfőtől részben újrakezdi a gyártását. Jelenleg már napok óta mind a négy nagy szlovákiai autógyártó szünetelteti a termelését, így most a Kia lesz az első, amely újraindítja a gyártósorait. A Kia is elismeri azonban, hogy csak a jövő héten dolgoznak majd három műszakban, ezt követően, egészen április végéig átállnak a két műszakos munkavégzésre, és a járvány alakulásától függően ezen is változtathatnak.

A pozsonyi Volkswagen a németországi konszern döntése értelmében április 19-ig zárva marad.