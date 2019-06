Várva várt könyvheti újdonságok

A majdnem kétszáz kiállítót mozgató, könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel, dedikálásokkal, koncertekkel tarkított kavalkádból nehéz bármit kiemelni, ezért inkább azokat a köteteket soroljuk fel a könyvhétre megjelenő mintegy háromszázból, amelyeket leginkább várunk. Ismertetjük továbbá a hazai magyar írók dedikálásainak időpontjait.

Napjaink társadalmi tablóját kínálja Szeifert Natália új regénye, a Mi van veletek, semmi? A szerző a szereplők kamaszkori emlékein keresztül tekint vissza az elmúlt három évtizedre. Egy baráti társaság tagjai sodródnak az eseményekkel, miközben közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatba kerülnek a bűnnel, pedig csak kihasználják az élet nyújtotta lehetőségeket. Egyébként „nincs velük semmi”, az olvasó viszont érzékeli, hogy nagyon el vannak tévedve az életben. A könyv a Kalligramnál jelent meg.

Ugyanennek a kiadónak az egyik adu ásza Péterfy Gergely, aki A kitömött barbárnak köszönhetően szélesebb tömegekhez is eljutott. Új regényének címe A golyó, amely megölte Puskint. Még nem tudjuk, milyen szerepe van Puskinnak ebben történetben, de az eddig publikált részletek alapján gyanítható, hogy a szerző egy kelet-európai nagyregényt írt, amelyben a rendszerváltás és a jelen is benne van.

Akik ismerik Peer Krisztiánt, tudják, hogy ő az egyik legsebezhetőbb, legérzékenyebb kortárs magyar költő. Majdnem belepusztult élettársa elvesztésébe – a lány váratlanul halt meg, hosszú időre elnémítva a költőt, aki az 2017-ben kiadott 42 című verskötetében próbálta feldolgozni a veszteséget. Most itt az új kötet a Jelenkor gondozásában, Nem a sajátod címmel. „A továbbélés bűntudattal terhelt kényszerének poétikai hozadéka: dalszerűség, groteszk, szarkasztikus szólamok, nonszensz ál-gyerekversek. Egyet hátralépett, így talált egérutat” – írja a fülszövegben Keresztesi József.

Hartay Csabát legfőképp elgondolkodtató humora és az általa felkínált más megvilágítás miatt szeretik sokan. Legutóbbi regényes novellafüzére, a Rajongók voltunk a ’80-as évekről szólt, az új termékekről, divatokról, a hamburgerről, gofriról, a Dolly Roll-számokról és a kamionosokról, akik Turbo rágót dobáltak az integető gyerekeknek. Hartay folytatja a vizsgálódást: ezúttal a Facebook-generációt vette górcső alá. „Aztán lepréselte, beragasztotta, és most itt sorakoznak: ez egyébként irtó büdös, az mérgező, amaz veszélyeztetett. Ezt szívják, azt kenik, emezt meg kéne trágyázni. Mi vagyunk azok. Itatós locsolkodás, felzabálós-pénzemetleevős nyaralás, operettes túldicsérés, szájbaverést provokáló mindent fikázás. És ahogy sorjáznak a preparátumok, valahogy átlapozunk a hallucinogénekre, egyre abszurdabb alakok és történetek visznek, már nem is kislexikonunk van, hanem csattanó maszlagos békebeli kalendáriumunk, amiben volt időjárás, nemzetközi helyzet, aranygaluska és gyermeknevelési tippek is” – írja Ceglédi Zoltán a könyvről, amelynek címe Köszönöm a befogadást!, és az Athenaeum Kiadó jóvoltából vehetjük kézbe.

Az 1946-os kunmadarasi zsidó pogromot feldolgozó Egy piaci nap (2016) után újabb súlyos regénnyel jelentkezik Závada Pál. A Hajó a ködben hősei „az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei: a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és magánemberek, barátok és vetélytársak, nők és férfiak, egy izgalmas viszonyokból szőtt, nagyszabású rokonsága”, többségük zsidó származású. 1944 életveszélyes tavaszán történetük XX. századi történelmünk egyik közismert esetévé válik. /.../ Látjuk őket a túlélésért folytatott küzdelmükben, szerelmi csatáik közben, amikor megalkusznak, árulásra adják a fejük vagy ellenkezőleg, nagyon is helytállnak, tanúi lehetünk, ki miért és hogyan dönt a maga üzleti és szívügyeiben, távozás és maradás dolgában vagy akár végső élethalál-kérdésekben”. Az ajánló alapján érdemes beszerezni ezt a Magvetőnél megjelenő kötetet.

Végezetül egy debütáló szerzőt szeretnénk figyelmükbe ajánlani. Mucha Dorka sokak szerint forradalmian új hangot képvisel a prózában. Puncs címmel jelenik meg első regénye a 21. Század Kiadónál. Fiatalokról szól, nem csak fiataloknak, női regény, a legkevésbé sem csak nőknek, szikár, lendületes stílusban.

„Titkolt viszonyok, aljas kis hatalmi játszmák, mindent átitató csendes erőszak és egy kiszolgáltatottságában is kemény fiatal lány, aki alkatilag képtelen részt venni ebben a hétköznapi öldöklésben. Egészen addig, míg viszonyba nem bonyolódik a tanárával, egy nála jó pár évvel idősebb, családos férfival” – olvashatjuk Totth Benedek ajánlásában. Grecsó Krisztián pedig ezt írta róla: „Pimasz és pontos mondatok, édeskés keserűség, öröknek látszó, mégis minden pillanatban elmúló kamaszság: ilyen (is) a Mucha Dorka-próza. Nem érdemes elkerülni.”

Hazai magyar írók dedikálásai

Június 14., péntek, Duna-korzó

14.00, 15.00 Tőzsér Árpád (Napkút Kiadó, Kalligram)

Június 15., szombat, Duna-korzó

10.00 Nagy Zoltán (Felvidéki Magyar Kiadók)

11.00 Farkas Ottó (Felvidéki Magyar Kiadók)

13.00 Tóth László (Gondolat)

16.00 Forgács Péter (Kalligram)

16.00 Bíró Szabolcs (Athenaeum)

17.00 Bolemant László (Felvidéki Magyar Kiadók)

18.00 Szalay Zoltán (Kalligram)

Június 16., vasárnap, Duna-korzó

11.00 Bartalos Tóth Iveta és Mészáros Krisztina