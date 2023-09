Válogatott filmes finomságok

Peter Pellegrini, a Hlas elnöke felszólította Ódor Lajos kormányfőt, hogy a választás napja után is az ország problémáinak megoldásával foglalkozzon, egészen addig, míg feláll az új kormány. Kijelentette, továbbra is megoldatlan a drágulás, az energiaárak és a migráció kérdése, és a politikának függetlenül a parlamenti választástól folyamatosan foglalkoznia kell az illegális migrációval. A Hlas elnöke arra is figyelmeztetett, tovább romlik a helyzet, ha a környező országok úgy döntenek, hogy ideiglenes határellenőrzést vezetnek be.