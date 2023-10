Újra megjelenik a Beatles klasszikus válogatáslemeze

Az 1962–1966 (red), valamint az 1967–1970 (blue) című válogatások egyaránt két CD-n és 3 LP-n, valamint digitális csatornákon jelennek meg november 10-én, jelentősen (összesen 75 dalra) kibővített változatban, új sztereó mixekkel az Apple/Universal Music Records kiadásában. A Now and Then önálló kislemezként is megvásárolható lesz.

A Now and Then című dal az első „új” Beatles-dal a Real Love 1996-os megjelenés óta. Ezek a dalok (a Free As A Bird-del együtt) az 1980-ban meggyilkolt John Lennon régi, hetvenes évekbeli demófelvételeinek felhasználásával készültek el. A Free As A Bird-öt és a Real Love-ot Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr a kilencvenes évek közepén kiadott Anthology-széria keretében rögzítette, és akkor tervezték a Now and Then-t is befejezni, de utóbbi iránt Harrison nem volt túl lelkes, azért azt ekkor elvetették.

Idén viszont (immár több mint húsz évvel Harrison halála után) Paul újra elővette. A most megjelenő dal támaszkodik az 1995-ös stúdiózásokra, a George által feljátszott gitárrészekre és vokálra, valamint a Paul és Ringo által tavaly felvett új hangszerelésre. Ezek producere McCartney és Giles Martin, a legendás Beatles-producer, George Martin fia volt.

A piros és a kék válogatásanyag 1973-ban jelent meg az Apple és az EMi/Capitol gondozásában, egyfajta hivatalos válaszként az akkoriban piacra dobott kalózválogatásokra.

Az eredeti 1962–1966 (piros) anyag a Love Me Do-val indul és a Yellow Submarine-nel zárul, és valamennyi darabja Lennon-McCartney szerzemény. Az új kiadás tizenkét dallal bővült ki, köztük a George által írt If I Needed Someone-nal és a Taxmannel, továbbá mások mellett a Twist and Shout-tal, a Roll Over Beethovennel, a Got to Get You into My Life-fal, az I'm Only Sleeping-gel, a Here, There and Everywhere-rel, a Tomorrow Never Knows-zal. Az 1967–1970 (kék) válogatás eredeti 28 dala mellé került a Within You, Without You, az I Me Mine, a Dear Prudence, a Glass Onion, a Blackbird, a Hey Bulldog, az Oh! Darling és az I Want You (She's So Heavy) is. A kiadványokhoz mellékelt booklet szövegét a The Guardian szerzője, John Harris írta.

A Now and Then már november 2-től elérhető önálló vinyl kislemezen, B-oldalán a Love Me Do-val, különböző színes változatokban, de lesz 12-inch-es (nagyalakú) kislemez és kazetta megjelenés is.