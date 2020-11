Újabb csapás érte az Omegát

Benkő László után három nappal elhunyt az Omega együttes basszusgitárosa, Mihály Tamás is. Ráadásul a halál oka is ugyanaz volt: tüdőrák. A 73 éves Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész végig titkolta betegségét.

Ha egészen pontosak akarunk lenni, volt tagként kell beszélnünk róla, néhány éve ugyanis kilépett a zenekarból. Megtévesztésnek nevezte, hogy Omega-produkcióként hirdetik az Omega Oratórium néven futó templomi turnét, mivel abban sem ő, sem Molnár György nem vett részt. (Korábban az Omega Szimfóniával és az Omega Rapszódiával sem értett egyet, a zenekar 55 éves fennállását ünneplő arénakoncerten sem szerepelt.)

Mihály Tamás 1947. szeptember 24-én született zenész családban, apja, Mihály András a budapesti operaház vezetője, nagynénje, Mauthner Anna pedig brácsaművész volt. Ő maga is klasszikus zenét tanult a konzervatórium gordonka szakán. Játszott a Scampolo és a Non-Stop együttesekben, majd 1967-ben Varsányi Istvánt váltotta az Omegában. Az egyik próbára elhívta konzervatóriumi ismerősét, Presser Gábort, aki hamarosan dalszerzője, majd rendes tagja lett a zenekarnak. Ők ketten voltak a csapat első képzett zenészei, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az Omega a magyar élvonalba került. Presser távozása után a legtöbb Omega-dalt Mihály Tamás írta.

A zenekarnak előbb jelent meg albuma Angliában, mint Magyarországon. Az Omega Red Star from Hungary dalainak többségét is Mihály Tamás énekelte fel, mivel Kóbor János nem tudott kiutazni Londonba a felvételre. Szólólemezei és színpadi művei is jelentősek, 1983-ban Liszt- és Wagner-műveket dolgozott fel, 2006-ban pedig az 56 csepp vér című musical zenéjét komponálta.

2014-ben könyvet írt az együttes történetéről Basszus! Omega! Egy életre szól címmel. Ez az őszinte hangú, fordulatos történetekben gazdag könyv a csapat sikerei és hullámvölgyei, valamint a szerző magánélete mellett az elmúlt évtizedek Magyarországáról, a mindenütt jelen lévő cenzúra működéséről is szól. Ezért dokumentumregénynek, az élő történelem egyfajta lenyomatának is tekinthető.

Az 1962-ben alakult Omega világszerte több mint ötvenmillió albumot adott el, Magyarországon a progresszív zenei megoldások mellett a színpadtechnika és a látvány terén is úttörőnek számított