Új maffiasorozat készül igazi nagymenőkkel

Los Angeles | A Maffiózók (The Sopranos) és a Nagymenők (Goodfellas) forgatókönyvírói és producerei összefogtak. Közösen dolgoznak egy új maffiasorozaton, a projektet komoly „családfa-kutatás” előzte meg.

Az egyelőre cím nélküli sorozat az amerikai szervezett bűnözés bölcsőjébe kínál betekintést az ország első maffiaklánjának tevékenységén keresztül. A projekt két kulcsembere a Maffiózók sorozat producere, Terence Winter és a Nagymenők írója, Nicholas Pileggi. Utóbbi újságíróként kezdte pályafutását, alaposan beleásva magát a maffia történetébe. Eddigi legsikeresebb filmes alkotása a Martin Scorsese-féle Casino című film forgatókönyve volt, azóta a hollywoodi stúdióknak dolgozik, legutóbb például Martin Scorsese Az ír (The Irishman) című nagy sikerű filmjének társ-forgatókönyvírójaként, illetve egyik producereként. De jelölték Oscar-díjra A Wall Street farkasa című, igaz történeten alapuló film forgatókönyvéért is.

A projekt azért is érdekes, mert a Maffiózók 2007-es befejező részéből tulajdonképpen nem derül ki, meghal-e a főszereplő Tony Soprano. A zárójelenetben, amikor egy fegyveres alak lép a terembe, a kép elsötétül a Journey zenekar Don’t Stop Believin' című számának dallamaira, és nem tudni, megölték-e a főhőst. Az őt alakító James Gandolfini viszont 2013 júniusában elhunyt. Az új maffiasorozat körül egyelőre nagy a titkolózás, a mindig jól informált Deadline sem tud a fent közölteknél többet.