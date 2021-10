Új bemutató a hosszú kényszerszünet után

A világjárvány miatt a Thália Színház is hosszú kényszerszüneten van túl, azonban az új évad során öt önerőből készült előadást és két nemzetközi koprodukciót tervez. Az elsőt már csütörtökön színpadra viszik: Matusek Attila rendezésében a Bugrisokat mutatják be.

A világjárvány miatt a Thália Színház is hosszú kényszerszüneten van túl, azonban az új évad során öt önerőből készült előadást és két nemzetközi koprodukciót tervez. Az elsőt már csütörtökön színpadra viszik: Matusek Attila rendezésében a Bugrisokat mutatják be.

Ahogy azt a tegnap délelőtti sajtótájékoztatón a színház vezetői többször is hangsúlyozták, Carlo Goldoni Kassán emblematikus szerzővé vált az elmúlt évtizedek során. A színház kezdetei is ehhez a szerzőhöz kötődnek, hiszen a Thália legelső bemutatója, még a göncruszkai kultúrházban Goldoni Két úr szolgája volt, 1969. november 26-án, Beke Sándor rendezésében, Várady Béla emlékezetes szereplésével. A későbbiekben több más Goldoni-vígjátékot is láthatott a kassai közönség.

Az idei évadot a szerző kevésbé ismert komédiájával, a Bugrisokkal indítják. A darabot az érsekújvári születésű Matusek Attila rendezte, akinek köszönhetően egy nagyon fiatal alkotógárda kap lehetőséget arra, hogy hosszú idő után újra a nézők elé álljon, illetve hogy megmutassa, mit is gondol a darabról, a vígjáték műfajáról, valamint az örök témáról: a férfi-nő csatározásról.

„Mi köt össze egy nőt és egy férfit? Hogyan működik egy kapcsolat különböző életkorban, napszakokban, évszakokban, lelkiállapotban, érzelmi hőfokon? Bevallom, az az alapigazság is fölmerült a próbafolyamat alatt, hogy végül is tényleg mindent a nők irányítanak. Fontos téma a dominancia kérdése, az, hogy kinél van a hatalom és ki mit kezd vele. Ez mind nagyon érdekes, de ha nem teszel semmit a kapcsolatért, akkor könnyen átváltozik kellemesen langyos semmivé. A Bugrisok szereplői sem hallgatják meg egymást, elbeszélnek egymás mellett. Ha megállnának és leülnének, akkor nem lenne probléma, de akkor nem lenne ez a darab sem” – véli Matusek Attila, akit kellemes meglepetés ért a munka során, ugyanis a komédiát mint nagy témát intenzíven tudta körbejárni és felmutatni. „Erre pedig már nagyon jól fel lehet építeni egy előadást, remekül ki lehet élezni a helyzetet. Eleve úgy nyúltam Goldonihoz, hogy újragondoltam, belenyúltam, átírtam. Alapvetően minden szerzőhöz így viszonyulok, ahol úgy gondolom, ez nem tiszteletlenség. Az lenne az igazi pofátlanság, ha nem tudnék mit kezdeni egy helyzettel és úgy hagynám, de én nem hagyom magukra a szereplőket, megoldást keresek, személyessé teszem az egészet” – magyarázta a rendező.

A kimondottan mutatós, szemet gyönyörködtető díszletek és jelmezek Michal Lošonský munkáját dicsérik, a darab zeneszerzője és dalszövegírója Kalocsányi Gábor volt. A Bugrisokban szinte az egész társulat színpadra lép: Dégner Lilla, Latócky Katalin, Nagy Kornélia, Szabadi Emőke Katalin, Bocsárszky Attila, Illés Oszkár, Madarász Máté, Nádasdi Péter, Ollé Erik és Rubóczki Márkó. A fülbemászó dalokkal teletűzdelt előadás korrepetítora Dégner Lilla volt. A fénytervező pedig, mint már hagyományosan, az újvidéki szakember, Majoros Róbert.