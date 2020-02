Új ABBA-dalok jönnek idén

A rövid interjúban Anderson, a legendás négyes zeneszerzője elmondta, hogy nem az övé a végső döntés, de ha rajta múlna, már szeptemberben kiadná a 2018 óta ígért új dalokat. Björn Ulveus, az ABBA másik férfi tagja korábban tavaly őszi dátumot emlegetett, ami arra enged következtetni, hogy a felvételek már elkészültek. Az eredeti terv az volt, hogy összehoznak egy nagyszabású, virtuális valóságon alapuló, a digitális képmásukat szerepeltető Virtual ABBA nevű projektet, amiben két új szám is szerepelt volna. A címeket is nyilvánosságra hozták: a címek: I Still Have Faith In You (Még mindig hiszek benned) és Don't Shut Me Down (Ne lőj le). Egyelőre erről a projektről sincsenek hírek.

Andersson tavaly lehetségesnek tartotta, hogy a két dal mellé egy harmadikat is felvesznek, mert nagyon élvezték a közös munkát. A négyes tagjai majdnem 35 évig nem mutatkoztak együtt nyilvánosan, 2016-ban azonban színpadra álltak egy alkalommal. Az eddigi utolsó ABBA-dalt 1982 augusztusában rögzítették.