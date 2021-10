Toldi-rajzpályázatot hirdetett az MTVA

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) mai közleménye szerint a diákok alkotásait Jankovics Marcell utolsó nagyszabású munkája, a Toldi animációs sorozat kapcsán várják.

A közleményben emlékeztetnek arra, hogy Arany János elbeszélő költeményének modern kori feldolgozásával hosszú évtizedek után bővült a hazai rajzfilmgyűjtemény. A 19. századi művet a világhírű Kecskeméti Rajzfilmstúdió keltette életre.

Mint hangsúlyozzák, Jankovics Marcellnek utolsó rendezésével sikerült valamennyi korosztályhoz közelebb hoznia a kötelező olvasmányt, megőrizve annak kulturális értékét. A nagyközönség a hős lovag történetét az eredeti szöveggel élvezheti, részletgazdag, kézzel rajzolt illusztrációk kíséretében.

A rajzpályázatra általános és középiskolások munkáit várják, hogy kiderüljön, miként látják a fiatalok az Arany-eposz szereplőit, jeleneteit a 21. században. A karakterek és izgalmas jelenetek ábrázolásán túl akár egy egész ének elmesélésére is lehetőség van képregény formájában - áll a közleményben.

A felhívásra november 4-ig a toldi@mtva.hu e-mail-címre küldhetik be a pályaműveket a jövő animációs mesterei. A szakmai zsűri tagjai között vannak a rajzfilm alkotói is: Csákovics Lajos, a Toldi kivitelező rendezője és Maticska Zsolt, az animációs sorozat látványtervezője.

A pályázat részletei megtalálhatók a mediaklikk.hu/toldi oldalon, ahol elérhetők a Toldi korábbi epizódjai és egyéb különleges tartalmak is.

A közmédia a magyar animáció mesterének tiszteletére ikonikus alkotásait is levetíti. A Duna Televízió a János vitézt, a Sisyphust, valamint a Toldi sorozat utolsó két részét mutatja be. Az M5 kulturális csatornán az Ének a csodaszarvasról és Az ember tragédiája lesz látható.