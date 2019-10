Thom Yorke visszatér hozzánk

A Pohoda szervezői már be is jelentették a jövő nyári fesztivál egyik headlinerét, aki nem más, mint Thom Yorke.

A Radiohead zenekar frontembere és dalszerzője már járt a trencséni fesztiválon, Atoms for Peace nevű mellékprojektjével, amelyet a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosával, Flea-vel közösen hozott létre. A kritikusok a 2013-as Pohoda legjobb koncertjének kiáltották ki azt a fellépést.

A most 51 éves zenész azóta hosszú utat járt be az erőteljes gitárokon alapuló rocktól a kísérleti zene irányába. Legújabb kezdeményezése a Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes szólókarrierjének legjavát foglalja magába. Anima című, augusztusban megjelent harmadik szólóalbumát lelkendezve fogadta a kritika, és a közönség is szereti, hiszen a Billboard-lista első helyére került. A Radiohead zenéjéhez képest minimalista, ambient-alapú, kísérleti elektronikával tűzdelt dalok sokak szerint új utakat nyitnak az „intelligens” tánczenében, a koncertverziót pedig hipnotikus erejű fényshow egészíti ki.

A Pohoda Fesztivál, hazánk legnagyobb könnyűzenei rendezvénye jövőre július 9–11. között lesz a szokott helyen, a trencséni repülőtéren.