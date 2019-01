GALÉRIA: Száz év képekben

A tavalyi történelmi nyolcasok közül Csehszlovákia 1918-as megalakulásának évfordulójára mutatja be a múzeum ezt a száz év eseményeit témák szerint fejezetekre osztó történelmi képeskönyvet. A történéseket dokumentáló fotókból kialakított panelokat az egyes témakörökhöz illeszkedő tárgyi emlékekkel és képzőművészeti alkotásokkal is kiegészítették a kiállítás alkotói.

Azóta, hogy 1918 és 1920 között megváltoztak régiónk államhatárai, csupán négy emberöltő telt el – olvasható a kiállítást ismertető panelen. Ha azonban azt nézzük – folytatódik a tájékoztatószöveg –, hogy mennyit változott a körülöttünk lévő világ (használati tárgyaink, szokásaink, életmódunk), mintha évszázadok teltek volna el. Az 1919 elején az első „cseh” katonák bevonulását a nádfedeles, vályogból tapasztott kunyhója elől szemlélő csallóközi parasztember és az okostelefonját nyomogató, mai kassai magyar egyetemista között azonban mégis szoros kapcsolat van: mindketten ugyanannak a közösségnek, a szlovákiai (felvidéki) magyarságnak a tagjai. Ez a közösség száz év alatt megélte a masaryki demokrácia kétarcúságát, a bécsi döntés örömkönnyeit, a világháború pusztítását, a deportálások embertelenségét, a sztálinizmus reménytelenségét, 1968 reményeit, a normalizáció szürkeségét és 1989 eufóriáját is, ám ma is hasonló kérdésekre és problémákra keresi a választ, mint egy évszázaddal ezelőtt. A kiállítás képei ennek a közösségnek és az általa lakott Dél-Szlovákiának a változását, átalakulását mutatják be. Nem a teljesség igényével, hanem csupán egy-egy mozzanatot felvillantva a múltból: hétköznapokat és ünnepi pillanatokat, örömteli perceket és fájó emlékeket, egy közösség életét.

Idézzünk a történelmi áttekintés témakörei, vagyis azok közül az események közül, amelyek erősen meghatározták e négy emberöltőnyi időt: a kitelepítés, a hontalanság évei; 1938, visszatért a magyar világ; a második világháború; 1968, a prágai tavasz; 1989–1993, a rendszerváltás évei. A hétköznapokat és az ünnepi pillanatokat, az örömteli perceket és a fájó emlékeket idézik az 1965-ös árvíz pusztítását láttató képek; a május elsejei felvonulásokról készült felvételek; a hazai magyar színjátszás, a sportélet és a különféle fesztiváljaink emlékezetességeit, jelentős személyiségeit megörökítő fotók. De a kiállítás kitér az egyházi élet, a cserkész- és pionírmozgalom, a háztáji munkák, az iskola- és a boltrendszer, a mezőgazdasági és egyéb munkák változásainak ismertetésére is.

További részei is vannak a kiállításnak: egy fejezet a (cseh)szlovákiai magyar nyelvű sajtó, egy másik pedig a magyar nyelvű könyvkiadás történetét tekinti át.

A közönség filmarchívumi anyagot is láthat, továbbá digitális dokumentumok formájában is megtekintheti a történelmi eseményeket megörökítő felvételeket.

A 100 év képekben című kiállítást – melynek létrehozásában közreműködött a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Hagyományok és Értékek Polgári Társulás – szeretnék eljuttatni Dél-Szlovákia városaiba i