SOROZATDARÁLÓ: Kocsmai jelenetek egy házasságból

Sokáig nagyjából kétfajta játékidőben gondolkodtak a sorozatok alkotói: egy széria vagy közel félórás, vagy nagyjából háromnegyed órás részekből állt össze. A televíziózás régi szabályai, és a reklámidő szentsége az évtizedek alatt olyannyira belénk égette ezt, hogy miután jött a streaming, és már nem volt szükség arra, hogy a sorozatokban helyet szorítsanak a reklámszüneteknek, az alkotók még sokáig ragaszkodtak a jól bevált epizódhosszokhoz, bár tény, hogy mostanság már egyre bátrabban térnek el tőle. A Sundance TV produkciója, az Egy házasság helyzete ilyen szempontból mer radikálisan más lenni: tíz epizódból áll, és minden epizódja tíz perc körüli, ráadásul az alkotók a darálva fogyasztók kedvéért később a tíz epizódot összefűzték, hogy aki szeretné, úgy nézhesse végig, mintha egyetlen százperces filmmel lenne dolga. Persze, akár így is lehet fogyasztani, de az Egy házasság helyzete a felépítésében mégiscsak egy sorozat: tíz találkozás és beszélgetés történetét meséli el tízszer tíz percben.

Az alaphelyzet a következő: adott egy házaspár, amelynek a kapcsolatából ugyan kiveszett már a tűz, de még mindig szeretik egymást. Csakhogy a nő hibázott egy nagyot: lefeküdt valaki mással, és azóta külön élnek. A köztük lévő kapcsolat ereje miatt mégsem akarnak véget vetni a házasságuknak, ezért együtt kezdenek el járni egy párterapeutához. Ha azt hiszi valaki, hogy a széria ezeket a párterápiás látogatásokat mutatja be egyenként, téved: magát a párterapeutát egyszer sem láthatjuk a sorozatban. Az Egy házasság helyzete nagy trükkje, hogy mindig azt a néhány percet mutatja csak be, amit a házaspár együtt tölt a közeli pubban, mielőtt átugranának a terápiára. Nagy trükkökre nem kell számítani: két színész, egy helyszín, sok-sok duma. Egy ennyire limitált eszköztárral dolgozó sorozatnál a forgatókönyvnél nem létezik fontosabb, és itt szerencsére az a Nick Hornby volt az elkövető, aki a Pop, csajok satöbbi és az Egy fiúról című regényeivel örökre belopta magát a könnyed, szórakoztató brit irodalom kedvelőinek szívébe, és természetes érzéke van ahhoz, hogy egy párkapcsolat dinamikáját hitelesen és szórakoztatóan ábrázolja. Hornby pattogó dialógusai zseniálisak, és olykor már annyira sziporkázók, hogy attól egy kicsit természetellenessé válnak: élő emberek nem beszélgetnek egymással annyira szellemesen, mint itt Tom és Louise. Persze ez nem igazi panasz, lévén a tévé előtt ülve nagyon szórakoztató ennyi sziporkázó dialógust hallgatni, különösen, ha két olyan briliáns színész szájából hangzanak el, mint Rosamund Pike és Chris O’Dowd. Abban nem vagyok biztos, hogy a párosukat akkor is elhinném, ha azt kéne játszaniuk, hogy épp fülig szerelmesek egymásba, de civakodó, a régi sérelmeiket folyton egymás fejéhez vágó házaspárként csodálatosak. Könnyed, gyorsan darálható, sokszor mosolyra fakasztó, olykor pedig elgondolkodtató sorozat lett az Egy házasság helyzete, nem lehet mellélőni vele.