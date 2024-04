Russell Crowe rocksztárt alakít Glastonburyben

Ez utóbbiak közül Russell Crowe lesz az első, aki saját zenekarának élén énekelheti el saját dalait ezen a patinás fesztiválon, amelyre nemcsak Európa figyel, hanem az egész világ zeneipara. Az ausztrál színész, aki a Gladiátor főszerepével írta be magát a filmtörténetbe, de korábban is számos filmben bizonyította képességeit – a kritikusok az Egy csodálasos elmét, illetve az 1997-es L.A. Confidentalt emelik ki, amely magyarul a Szigorúan bizalmas címet kapta –, sokáig titkolta zenei ambícióit. Pár éve azonban a nyilvánosság előtt is egyre gyakrabban ragad gitárt és fakad dalra. Tavaly mi is beszámoltunk arról, hogy a Karlovy Vary-i nemzetközi filmfesztiválon nagy sikerű koncertet adott. Glastonbury azonban más tészta.

A fesztivál honlapján, illetve a közösségi oldalakon az utóbbi három napban rajongók ezrei fejtették ki véleményüket a fellépés kapcsán. Sokan úgy vélik, a fesztivál szervezői növelni akarják a nézőszámot egy hollywoodi sztár szerepeltetésével, mások szerint bárki lehet rockzenész, aki érez magában tehetséget, és mindenkit meg kell hallgatni, mielőtt ítélkezünk felette. Egy harmadik vélemény is gyakran febukkan, és szerintünk ez a nyerő: a fesztiválszervezők elsősorban az előadók népszerűsége alapján állítják össze a programot, vagyis azt nézik, ki mekkora követőtáborral büszkélkedhet a közösségi médiában, illetve hányan streamelték a Spotifyon. Ez alól a Glastonbury sem kivétel.

Russell Crowe zenekara egy kisebb, akusztikus színpadon lép majd fel (olyan sztárok mellett, mint Tanita Tikaram, a Gipsy Kings vagy Bernard Butler, a Suede gitárosa), vagyis nem Piramis színpad néven futó nagyszínpad felhozatalába „rondítanak bele”. A hollywoodi színész egyébként maga tette közzé a jó hírt közösségi oldalán, vagyis a fesztivál szervezői nem tulajdonítottak neki kiemelt jelentőséget. Az utóbbi hetekben folyamatosan potyogtatják a neveket a június 26–30. között zajló fesztivál húzóneveit illetően – a jegyek még azelőtt elfogytak, hogy a Piramis színpad felhozatala összeállt volna. Eddig Dua Lipa, a Coldplay zenekar, Avril Lavigne, SZA, Shania Twain, Little Simz, Burna Boy, PJ Harvey és Cyndi Lauper kapta a legtöbb lájkot a bejelentett headlinerek közül, de az elkövetkező napokban vélhetően Russell Crowe rajongói is aktivizálják magukat.