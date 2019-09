Rapalbum kapta a Mercury-díjat

Dave (teljes nevén David Orobosa Omoregie) mások mellett a Black Midit, a The 1975-ot, a Foalst, Anna Calvit és az Idlest előzte meg. Psychodrama című bemutatkozó anyaga a zsűri szerint „generációja legmerészebb rapalbuma”.

A díjátadó gála után mégsem az ő nevétől hangos a brit sajtó. Egy másik rapper, Slowthai, aki szintén a 12 jelölt között volt idén, azzal keltett feltűnést, hogy egy szivacsból készült levágott Boris Johnson-fejjel jelent meg a színpadon, hogy előadja egyik dalát. Sűrű káromkodások közepette fejtette ki, mit gondol a brit miniszterelnökről, és mondandójába albumának címét is beleszőtte: Nothing Great About Britain, azaz Semmi nagy nincs Britanniában.