Pókember kaotikus vakációja

A Pókember: Idegenben című film szuperhősmoziba csomagolt tinivígjáték, amely képes arra, hogy a bohókás felszín alatt nagyon is komolyan kezelje egy tini felnőtté válásának problémáit. Ráadásul meglepően teljes epilógusként szolgál a Bosszúállók: Végjátékhoz.

A Pókember: Idegenben című film szuperhősmoziba csomagolt tinivígjáték, amely képes arra, hogy a bohókás felszín alatt nagyon is komolyan kezelje egy tini felnőtté válásának problémáit. Ráadásul meglepően teljes epilógusként szolgál a Bosszúállók: Végjátékhoz.

Tony Stark, a Vasember halott. A világ pedig próbál megbirkózni Thanos csettintésének, majd Vasember „visszacsettintésének” következményeivel. Vagyis azzal, hogy előbb az emberiség fele elpusztult, majd öt évvel később visszatértek halottaikból. Peter Parker, a Pókember pedig ezekkel egyszerre próbál megbirkózni. Peterre rájárt a rúd az elmúlt években: élete első szerelmének édesapja volt szuperhős életének első szupergonosza. Így nem csoda, hogy abból a románcból nem lett semmi. Majd előbb Thanos csettintése nyomán az űrben, Vasember kezei között halt meg, később pedig a „visszacsettintés” után életre kelt, hogy Tony Stark – aki az életében leginkább betöltötte az apaszerepet – a kezei között haljon meg. Ráadásul az egész világ azt várja, hogy ő vegye át a Vasember szerepét a Bosszúállók csapatában. S hogy véletlenül se legyen egyszerű Peter dolga, újra szerelmes, csak éppen nem meri bevallani a kiszemeltjének, hogy mit is érez iránta. Ezért nem csoda, hogy Peternek nagyjából mindenből és mindenkiből elege van.

Ezzel a felállással indul a Pókember: Idegenben. Így indul Peter Parker egy európai osztálykirándulásra, azt tervezve, hogy ott szerelmet vall MJ-nek. A kirándulás azonban egyáltalán nem úgy alakul, ahogy Peter eltervezte. MJ egy másik sráccal flörtöl, és feltűnnek az óriás elementálok, akik egy másik univerzumból jöttek, valamint Nick Fury, oldalán a titokzatos Quentin Beckkel, alias Mysterióval.

A film legnagyobb erőssége maga a címszereplő. A karakter rendkívül jól működik a papíron és a vásznon egyaránt. Annak ellenére, hogy szuperereje van, Peter Parker mindvégig megmarad a kissé lúzer tinédzsernek, aki igyekszik megbirkózni a tiniélet minden nehézségével: szerelemmel, gúnyolódással, pluszban a „visszacsettintés” után még bonyolultabb számára a saját útjának a keresése. Ugyanakkor ott van a Pókember, a szuperhős, akire szüksége van a világnak.

A forgatókönyvírók remekül eltalálták az arányokat, így a nézők nem tudják eldönteni, hogy minek örülnének igazán. Annak, ha Peter szerelmet vallana MJ-nek, és élné a tinédzserek kaotikus, ám biztonságos életét. Vagy annak, ha Pókemberként Tony Stark örökébe lépne.

Hogy ennyire szerethető legyen egy karakter, ahhoz persze kell egy remek színész is. Tom Holland mintha erre a szerepre született volna: egyszerre lúzer és laza, szemérmes és szellemes, visszahúzódó és vagány, éppen olyan, mint Peter Parker és alteregója, a Pókember.

Ahogy a Pókember előző kalandjában, a Hazatérésben is volt egy meglepetésember, mégpedig Michael Keaton, az Idegenben is van: Jake Gyllenhaal. Az Oscar-díjra jelölt színész Mysterio szerepében tündököl, és szinte mindenkit lejátszik a vászonról.

Gyllenhaal többször került már szuperhősmozi közelébe: a Sam Raimi-féle Pókember-filmeknél is felmerült a neve. Christopher Nolan Batman-trilógiájánál egészen a hajráig esélyes volt Batman szerepére. Az Öngyilkos osztag Rick Flagg ezredesének szerepét pedig ő maga dobta vissza. A kérdésre, hogy miért fogadta el Mysterio szerepét, a következőképpen válaszolt: „Mert nagyszerű karakter. Az emberek már évek óta kérdezgetik, hogy mikor fogok egy ilyen filmet csinálni, amire mindig azt válaszoltam, hogy a karaktervezérelt történeteket szeretem, amik kihívást jelentenek nekem. És ez a szerep ilyen.”

Összességében a Pókember: Idegenben elmarad a Hazatérés szintjétől, ahogy a szuper Pókember: Irány a Pókverzum című animációs filmtől is. Ám a nyári hőségben remek karaktereivel és a színészi játékkal, a bohókásságával és kreatív akciójeleneteivel nagyszerű kikapcsolódást nyújt azoknak, akik még nem unják a szuperhőssztorikat. És bőven akadnak ilyenek, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a film bevétele immár világszerte túllépte a 600 millió dolláros határt.

Pókember: Idegenben (Spider-Man: Far From Home / Spider-Man: Ďaleko od domova). Amerikai akció-vígjáték, kalandfilm, 2019, 129 perc. Rendező: Jon Watts. Író: Chris McKenna, Erik Sommers. Operatőr: Matthew J. Lloyd. Zene: Michael Giacchino. Szereplők: Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Martin Starr, Numan Acar, Jacob Batalon.