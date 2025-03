Oscar-díj – Az Anora nyerte el a legjobb film díját

„Éljen soká a független film!” – kiáltotta Baker az Oscar-gála színpadán.

Adrien Brody, A brutalista főszereplője kapta a legjobb színész Oscar-díját a 97. Oscar-díjátadó gálán, helyi idő szerint vasárnap este Hollywoodban.

Adrien Brodynak ez a második Oscar-díja, ő a 11. színész, aki kétszer is átvehette a legjobb színésznek járó szobrot. Köszönőbeszédében a gyűlölet, az antiszemitizmus és a rasszizmus ellen, a befogadásért és a szeretetért szólalt fel.

Legjobb mellékszereplők

Kieran Culkin, a Rokonszenvedés sztárja nyerte a legjobb férfi mellékszereplő díját a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett 97. Oscar-díjátadó gálán.

A színész a filmet rendező Jesse Eisenbergnek mondott köszönetet, aki a produkció egyik szerepét is eljátszotta, valamint édesanyjának és feleségének, Jazz Chartonnak is megköszönte támogatásukat.

Zoe Saldana, az Emilia Pérez sztárja vehette át a legjobb női mellékszereplő díját a vasárnapi Oscar-díjátadó gálán, Los Angelesben.

Saldana az Oscar-szoborral a kezében megemlékezett bevándorló gyökereiről, meghatottan köszöntötte a film színészgárdáját, alkotóit, majd férjének és szüleinek is köszönetet mondott a Dolby Színház színpadán.

A Dűne

A Dűne: Második rész kapta a legjobb látványeffektusokért járó Oscar-díjat az amerikai filmakadémia vasárnap Los Angelesben megrendezett díjátadó gáláján.

A Denis Villeneuve rendezésében Budapesten is forgatott Dűne: Második rész a legjobb hang kategóriában is elnyerte az Oscart. A legjobb dokumentumfilm díját a No Other Land, palesztin és izraeli aktivisták filmje kapta, amely egy ciszjordániai palesztin közösség küzdelmét ábrázolja falujuk fennmaradásáért.

A legjobb rövid dokumentumfilmért járó Oscart Az egyetlen lány a zenekarban című produkciónak ítélte oda az amerikai filmakadémia.

A legjobb kisjátékfilm díját az I'm Not a Robot című holland alkotás vitte el. Conan O'Brien, a gála házigazdája a Los Angeles-i tűzoltók képviselőit is a színpadra hívta, hogy a filmes közösség köszönthesse őket áldozatos munkájukért, amelyet a városban és környékén a közelmúltban pusztító tüzek eloltásában és a mentésben végeztek.