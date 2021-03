Online indul újra a Broadway

Azok a színházak, amelyek az online közvetítések mellett döntöttek, elsősorban saját dolgozóikat szeretnék támogatni a bevétellel, de ha jól alakulnak a jegyeladások, az összeg egy része a Színészek Alapítványának számlájára kerül.

A kínálatban elsősorban nem zenés, hanem prózai darabok szerepelnek, köztük olyan népszerű előadások is, amelyekre a „régi világban” nehéz volt jegyet szerezni. Néhányat alig játszottak még, mivel a bemutatókat követő hetekben tört ki a járvány.

Ez a kezdeményezés a héten indult, és a színházak együttműködésének eredményeképp egymás után láthatóak majd az előadások, több napon át. Jelenleg a 2018-ban bemutatott kortárs dráma, a Thanksgiving Play érhető el, amelynek főszereplője Keanu Reeves, és amely annak idején rendkívül kedvező kritikákat kapott. A következő, április 8-tól streamelt darabot (Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous) Pearl Cleage, Amerika egyik legfelkapottabb fekete írónője jegyzi, és egy idősödő színésznőről szól. A további kínálatban szerepel például a Watch on the Rhine című darab Ellen Burstynnel a főszerepben, továbbá az Ohio State Murders című, igaz történeten alapuló színmű. Vélhetően nagy sikert arat az online térben (is) az Elizabeth című dráma, Meryl Streep és Kevin Kline közreműködésével – a két színészt a Sophie választása óta nem láthattuk együtt.

Az egyes darabokra tíz dollárért lehet jegyet váltani, a teljes sorozatra pedig 49 dollárért árulják a jegyeket.

New York színházai tavaly március 12-én zártak be, akkor még úgy volt, csak egy hónapra. Később azonban New York állam lett az USA legfertőzöttebb területe.