Megvannak a Nap a hálóban jelöltjei

A legfontosabb hazai filmes elismerésre összesen 34 film- és televíziós alkotást neveztek idén. A legjobb játékfilm kategóriában 11 film közül választottak, a fődíjért három produkció versenyezhet: Jonáš Karásek rendezése, a Rokkant (Invalid), Mariana Čengel Solčanská Szolgálólány (Slúžka) című alkotása és az Ivan Ostrochovský–Pavol Pekarčík rendezőpáros Fényiszony (Svetloplachosť) című filmje. Az első kettő, bár két teljesen más műfajű produkciókról van szó – a Rokkant egy fekete komédia, a Szolgálólány történelmi dráma – az idei év legnagyobb riválisai, mindkét alkotás 13 jelölést kapott.

Idén sem maradt jelölés nélkül Mokos Attila, aki tavaly a legjobb férfi főszereplőnek és a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat is be-zsebelte két különböző produkcióban való alakításért. Ezúttal Prikler Mátyás Hatalom című filmjében játszott karakteréért, Péter, az apa megformálásért jelölték a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjra. Ugyanebben a filmben Bandor Éva alakította Máriát, az anya karakterét, melyért a legjobb női mellékszereplő kategóriájában kapott jelölést. Prikler Mátyás filmje egy további kategóriában is pályázhat díjra, hiszen a legjobb hang kategóriájában is jelölték, melyért Dušan Kozák és Tobiáš Potočný felelnek.

Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta különleges atmoszférájú, élő szereplőkkel forgatott animált sci-fijét, a Műanyag égboltot, melynek az RTVS volt a szlovák koprodukciós partnere, a legjobb animációs film és a legjobb vizuális effektek kategóriájában jelölték (az utóbbiért Peter Košťál kapta a jelölést). A legjobb animációs film kategóriájában a hat bejelentett alkotás közül választották ki a legjobbat, a Műanyag égbolt a Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (Tonko, Slávka és a varázsfény), illetve a Lesná päťka – Ja hodím najďalej! (Erdei ötös – Én dobok legmesszebb!) című alkotásokkal versenyezhet.