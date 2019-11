Magyarország, a díszvendég

És bizony nagy dolog, hogy épp Magyarország kapott lehetőséget a frekventált megjelenésre. Most kiderül, mennyire érdekli a szlovák szakmát és olvasóközönséget a „szomszéd” irodalma.

Tény, hogy több évtizedes hiányt pótol ezzel Magyarország, ahogy ezt Szlovákia is tette 2016-ban, amikor a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége volt. Már akkor elkezdődött az ötletelés, tervezgetés az „invázió” viszonzására, és fokozatosan összeállt az a pazar program, amely a szlovák fővárosban zajlik majd, magyar szerzők, irodalmárok és zenészek közreműködésével, nemcsak a Bibliotéka helyszínéül szolgáló Incheba vásárcsarnokban, hanem Pozsony más pontjain is, a magyar nagykövetség és a Pozsonyi Magyar Intézet szervezésében.

Kiváló ötlet, hogy népszerű színészek segédkeznek a szlovák közönség érdeklődődésének felkeltésében. Pénteken 18 órától például Kerekes Vica olvas fel Kerékgyártó István Rükverc című színdarabjából, amely Spiatočka címmel jelenik meg szlovákul, szombaton pedig Ľubomír Bukový tolmácsolásában hangzanak el részletek Zoltán Gábor Orgiájából. Matej Makovický nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy belebújik az általános vélekedés szerint mindmáig legnagyobb magyar költő, Petőfi Sándor bőrébe, akinek verseiből szintén megjelenik egy válogatás szlovákul. A könnyűzenészekből és írókból álló Rájátszás formáció vasárnapi koncertjének hazai sztárvendégei pedig Robo Roth és Vlado Janček, akik az ott elhangzó magyar szövegeket olvassák fel szlovákul, de az is lehet, hogy dalra is fakadnak.

Az örsújfalusi ÉS Színházzal közös szervezésben valósul meg az Örkény Színház szombati pozsonyi vendégszereplése. A Pionírszív című monodráma (Bíró Kriszta előadásában) Daniela Kapitáňová Kniha o cintoríne című regénye alapján készült, amelyet Mészáros Tünde fordított magyarra. A szlovák nézők részére az előadást feliratozzák. Helyszín a pozsonyi Malá Scéna.

A 22 szlovákra fordított kötet közé befért egy vers- és egy prózaantológia is, szlovákiai magyar szerzők műveiből, a Vámbéry PT és a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum jóvoltából. A prózaírók közül Szalay Zoltánnal és Veres Istvánnal, illetve az egyik fordítóval, Lucia Molnár Satinskával az Inchebában lesz beszélgetés pénteken, Tőzsér Árpád és Juhász Katalin költővel pedig a Pozsonyi Magyar Intézetben. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hazai magyar alkotók szövegeiből antológia jelenik meg szlovákul.