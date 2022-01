GALÉRIA: Különös szilveszter

Ráadásul alig két hetük volt az újratervezésre, ennyi idő alatt kellett találni valamit Mark Twain – Lénárd Róbert – Erős Ervin – Klemm Dávid: Tom Sawyer kalandjai című musicalje helyett. Egy fiatal szlovák szerző vígjátékára esett a választás, amelynek eredeti címe Neznášam ťa!, Forgács Miklós dramaturgtól viszont az Imádlak, bakker! címet kapta, mert fő az optimizmus. „Michal Tomasy, akinek ez a hetedik színdarabja, egy amatőr társulat számára írta ezt a művet, 2020-ban viszont bemutatták a zsolnai színházban, ahol a mai napig műsoron van. Ritkán fordul elő nálunk, hogy egy, még futó darabot más színház is bemutathat, úgyhogy kivételezett helyzetben vagyunk. Ráadásul a zsolnai előadás végleges változatát a benne szereplő színészek is alakították saját ötleteikkel, emiatt még inkább a magukénak érzik” – tudtuk meg Forgács Miklóstól, akinek nemcsak a magyar címet köszönhetjük, hanem a darab fordítását is.

Egy fiatal pár első szilveszterére készül az új lakásban, egy kassai lakótelepen. Végre a saját kis fészkükben lehetnek, nem kell alkalmazkodniuk a szülőkhöz. Mindent alaposan megterveztek, de persze minden másképp alakul, ahogy ez a vígjátékokban, illetve az életben lenni szokott. Akiket meghívtak, azok késnek, akiket nem hívtak meg, azok viszont betoppannak. A kapcsolatok egyre kuszábbak, a gátlások egyre inkább feloldódnak az alkohol hatására.

Ennél többet nem mondhatunk, hiszen poénokat lőnénk le. De annyit még elárulunk, hogy a kisgéresi tájszólás is szerepet kap a darabban. „Ez az én ötletem volt, mivel az egyik legízesebb, legegyedibb tájszólásnak tartom a bodrogközi dialektust” – mondta lapunknak Dudás Péter, aki nem először iktat be ilyen meglepő elemet a rendezéseibe: a nagy sikerű Portugál szereplői például „palócul” beszéltek. „Az eredetiben a sárosi tájszólást használják, ehelyett kellett találnunk valamit, ami a miénk. És mivel a Thália közönségének számottevő részét teszik ki a kelet-szlovákiai nézők, evidens volt a választás. Nem humorforrásként használom, vagyis nem azon kell nevetni, ahogyan néhány szereplő beszél. Inkább a nyelvjárás szépségét igyekszünk megmutatni. Azt szeretném, ha az ottaniak büszkék lennének rá, hogy ezt hallják a darabban. A fiatal házaspár egyik tagja Nádasdi Péter királyhelmeci, hozzá tehát közel áll ez a dialektus, Latóczky Katalin pedig a férje által kapott egy remek kiejtési tanácsadót” – tudtuk meg a rendezőtől.

A további szereplők: Rubóczki Márkó, Dégner Lilla, Varga Lívia, Ollé Erik, Michal Soltész mv. és Varga Anikó. Az Imádlak, bakker! cselekménye mögött nincs világmegváltó üzenet, itt a szórakoztatás a cél, a nevetésre serkentés, ami ránk fér ezekben a nehéz időkben. A darabot ötször játsszák január folyamán, és egy februári dátum szerepel a naptárban, ennél tovább nem látnak. De biztos, ami biztos alapon videóra vették az előadást a házi bemutatón...

A nyolcszereplős darabot egy felvonásban játsszák, hogy a nézők minél kevesebbet járkáljanak az épületben.